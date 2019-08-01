"Я бы припал к ней!" Седокова показала голую грудь на камеру

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила поклонников откровенным фото.

Так, на нем звезда в очередной раз продемонстрировала свой пышный бюст в платье, позируя с сыном. Снимок Седокова опубликовала на своей странице в Instagram.

"Бизнесвумен закончилась там, где началась #яжемать троих детей. Собственно, признаю свое поражение. Сдаюсь до конца августа и отдаю себя в руки детям и прекрасному отпуску", — написала Седокова.

Анна Седокова Фото из Instagram

Анна Седокова засветила грудь Фото из Instagram

Отметим, что в сети бурно отреагировали на новый снимок Анны. Поклонники засыпали звезду комплиментами

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Анны Седоковой, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Анна Седокова засветила пышную грудь Фото из Instagram

Анна Седокова сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Анна Седокова полностью оголилась на камеру Фото из Instagram

Анна Седокова засветила пышную грудь Фото из Instagram

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова разгневала поклонниковроликом, на котором была изображена в вульгарном образе и материлась.

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