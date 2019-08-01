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"Я бы припал к ней!" Седокова показала голую грудь на камеру

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Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила поклонников откровенным фото.

Так, на нем звезда в очередной раз продемонстрировала свой пышный бюст в платье, позируя с сыном. Снимок Седокова опубликовала на своей странице в Instagram.

"Бизнесвумен закончилась там, где началась #яжемать троих детей. Собственно, признаю свое поражение. Сдаюсь до конца августа и отдаю себя в руки детям и прекрасному отпуску", — написала Седокова.

"Я бы припал к ней!" Седокова показала голую грудь на камеру

Анна Седокова

Фото из Instagram

"Я бы припал к ней!" Седокова показала голую грудь на камеру

Анна Седокова засветила грудь

Фото из Instagram

Отметим, что в сети бурно отреагировали на новый снимок Анны. Поклонники засыпали звезду комплиментами

"Я бы припал к ней!" Седокова показала голую грудь на камеру
"Я бы припал к ней!" Седокова показала голую грудь на камеру
"Я бы припал к ней!" Седокова показала голую грудь на камеру
"Я бы припал к ней!" Седокова показала голую грудь на камеру

Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Анны Седоковой, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.

"Я бы припал к ней!" Седокова показала голую грудь на камеру

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Я бы припал к ней!" Седокова показала голую грудь на камеру

Анна Седокова засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Я бы припал к ней!" Седокова показала голую грудь на камеру

Анна Седокова сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Я бы припал к ней!" Седокова показала голую грудь на камеру

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Я бы припал к ней!" Седокова показала голую грудь на камеру

Анна Седокова полностью оголилась на камеру

Фото из Instagram

"Я бы припал к ней!" Седокова показала голую грудь на камеру

Анна Седокова засветила пышную грудь

Фото из Instagram

"Я бы припал к ней!" Седокова показала голую грудь на камеру

Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова разгневала поклонниковроликом, на котором была изображена в вульгарном образе и материлась.

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Персона
Анна Седокова
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