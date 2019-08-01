"Я бы припал к ней!" Седокова показала голую грудь на камеру

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила поклонников откровенным фото.
Так, на нем звезда в очередной раз продемонстрировала свой пышный бюст в платье, позируя с сыном. Снимок Седокова опубликовала на своей странице в Instagram.
"Бизнесвумен закончилась там, где началась #яжемать троих детей. Собственно, признаю свое поражение. Сдаюсь до конца августа и отдаю себя в руки детям и прекрасному отпуску", — написала Седокова.
Анна Седокова
Фото из Instagram
Анна Седокова засветила грудь
Фото из Instagram
Отметим, что в сети бурно отреагировали на новый снимок Анны. Поклонники засыпали звезду комплиментами
Предлагаем посмотреть и другие откровенные фото Анны Седоковой, которыми она в последнее время удивляла поклонников в сети.
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Анна Седокова засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Анна Седокова сексуально позирует на камеру
Фото из Instagram
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Анна Седокова полностью оголилась на камеру
Фото из Instagram
Анна Седокова засветила пышную грудь
Фото из Instagram
Анна Седокова продемонстрировала "пятую точку"
Фото из Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седокова разгневала поклонниковроликом, на котором была изображена в вульгарном образе и материлась.
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