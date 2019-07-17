"Взрывная пушка": Дорофеева в мини вызвала ажиотаж сексуальным фото

Популярная украинская певица, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила поклонников соблазнительным образом.
Она опубликовала на своей странице в Instagram фото в рамках рекламной кампании, на котором позирует в экстремальном мини, подчеркивающем стройную фигуру.
"Джедай на страже вселенной", – подписала Дорофеева под ярким кадром, на котором держит длинную лампу, будто это меч из легендарной саги "Звездные войны".
Поклонникам очень понравился образ Дорофеевой. В комментариях моментально подхватили фантастическую тему и начали придумывать псевдоним артистке. Но практически все сошлись во мнении, что выглядит она превосходно.
"Дартфеева в деле", "Дартфеева возвращение", "Дартфеева и стражи галактики", "Ты моя любовь", "Огонь", "Звездные войны отдыхают", "Доро Фейдер", "Взрывная пушка", – написали фолловеры Дорофеевой.
Надя Дорофеева
сторис Дорофеевой
instagram/nadyadorofeeva
instagram/nadyadorofeeva
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева удивила поклонников внезапной сменой имиджа. Она позировала в комбинезоне, но внимание привлекал макияж.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!