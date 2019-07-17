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"Взрывная пушка": Дорофеева в мини вызвала ажиотаж сексуальным фото

2.5т Читать материал на украинском

Популярная украинская певица, участница дуэта "Время и Стекло" Надя Дорофеева взбудоражила поклонников соблазнительным образом.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фото в рамках рекламной кампании, на котором позирует в экстремальном мини, подчеркивающем стройную фигуру.

"Джедай на страже вселенной", – подписала Дорофеева под ярким кадром, на котором держит длинную лампу, будто это меч из легендарной саги "Звездные войны".

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Поклонникам очень понравился образ Дорофеевой. В комментариях моментально подхватили фантастическую тему и начали придумывать псевдоним артистке. Но практически все сошлись во мнении, что выглядит она превосходно.

"Дартфеева в деле", "Дартфеева возвращение", "Дартфеева и стражи галактики", "Ты моя любовь", "Огонь", "Звездные войны отдыхают", "Доро Фейдер", "Взрывная пушка", – написали фолловеры Дорофеевой.

"Взрывная пушка": Дорофеева в мини вызвала ажиотаж сексуальным фото
"Взрывная пушка": Дорофеева в мини вызвала ажиотаж сексуальным фото
"Взрывная пушка": Дорофеева в мини вызвала ажиотаж сексуальным фото
"Взрывная пушка": Дорофеева в мини вызвала ажиотаж сексуальным фото
Надя Дорофеева

Надя Дорофеева

сторис Дорофеевой

"Взрывная пушка": Дорофеева в мини вызвала ажиотаж сексуальным фото

instagram/nadyadorofeeva

"Взрывная пушка": Дорофеева в мини вызвала ажиотаж сексуальным фото

instagram/nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева удивила поклонников внезапной сменой имиджа. Она позировала в комбинезоне, но внимание привлекал макияж.

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Персона
Надя Дорофеева
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес фотосессия
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