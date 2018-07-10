"Вы вообще стареете?" Полякова восхитила фанов раритетным фото

Украинская поп-дива и артистка, самая красивая женщина страны 2018 года по версии издания Viva Оля Полякова покорила своих поклонников раритетным фото.

Так, Полякова показала снимок, на котором ей всего 13 лет. Юная Оля, к слову, практически не изменилась. Фотография украинской суперблондинки опубликована в ее Instagram-аккаунте.

Поклонники Оли Поляковой отметили, что звезда с каждым годом становится только красивее, а многие также подчеркнули, что она практически не стареет, сравнив ее с известным литературным героем Дорианом Греем.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 10 Июл 2018 в 6:42 PDT

"Вы вообще стареете?"- с восхищением спросили фолловеры.

К слову, снимок Поляковой оценили более 30 тысяч поклонников.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская поп-певица Оля Полякова вызвала восторг своих подписчиков в сети фотографией в купальнике.