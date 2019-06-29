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Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

1.4тЧитать материал на украинском

Всемирно известная российская супермодель Ирина Шейк стала лучшей моделью для рекламы купальников по версии британского бренда нижнего белья Bluebella.

Как сообщает The Sun, Ирина зарабатывает до 60 тысяч фунтов стерлингов (примерно 76 тысяч долларов) за пост в Instagram в продукции Louis Vuitton или Hunza G (чтобы посмотреть подборку снимков красавицы в купальниках, проскролльте до конца страницы).

Шейк и Амброссио

Шейк и Амброссио

Соответствующий рейтинг составлялся, исходя из влияния моделей на аудиторию в социальных сетях на женщин.

Одна из самых популярных "ангелов" Victoria`s Secret Алессандра Амбросио заняла второе место в списке, которая в среднем набирает по 150 000 лайков за пост.

Алессандра Амбросио

Алессандра Амбросио

instagram@alessandraambrosio

Следом за ней пошла звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски, которая ежедневно радует поклонников снимками в купальниках и без них. На нее подписано 23,3 млн фолловеров в Instagram.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

instagram@emrata

А модель размера плюс-сайз Эшли Грэм, которая пропагандирует нестандартную красоту, заняла четвертое место с аудиторией в 8,6 млн в Instagram.

Эшли Грэм

Эшли Грэм

instagram@ashleygraham

Пятерку влиятельных моделей в купальниках замкнула южноафриканская красавица Кэндис Свейнпол.

Кэндис Свейнпол

Кэндис Свейнпол

instagram@angelcandices

Предлагаем читателям подборку горячих фото Ирины Шейк в купальниках, белье и без, которыми она радовала поклонников в последнее время.

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

Всемирно известную секс-бомбу признали "королевой" купальников: горячие фото красавицы

instagram@irinashayk

 

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сети появилась информация, что актер Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались из-за Леди Гаги, которая снялась со звездой Голливуда в фильме.

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Персоны
Ирина ШейкАлессандра АмбросиоЭмили РатаковскиЭшли ГрэмКэндис Свейнпол
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