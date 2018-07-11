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Всемирно известная секс-бомба восхитила поклонников голой грудью: фотофакт

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32-летняя супермодель и всемирно известная секс-бомба Ирина Шейк порадовала поклонников эротической фотографией.

Шейк сфотографировалась топлес на пляже, лежа в воде. Соблазнительный снимок опубликован в ее Instagram-аккаунте.

Звезда позировала практически обнаженной, прикрыв грудь морскими ракушками.

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Всего за несколько часов эротический снимок собрал более 300 тысяч лайков от ее фанатов, а также несколько сотен комментариев, преимущественно с комплиментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда модельного бизнеса Ирина Шейк появилась на показе Dsquared2 в Милане с короткими волосами и в брючном костюме без бюстгальтера.

Персона
Ирина Шейк
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