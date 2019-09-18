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18 сентября • обновлено в 22:19
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/ Красота

Всего один продукт: 45-летняя Виктория Бэкхем раскрыла секрет красоты

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Британская певица и дизайнер Виктория Бекхэм съедает 3-4 авокадо в день для красивой кожи.

Об этом 45-летняя икона стиля рассказала в интервью The Telegraph после старта продаж собственной линии косметики.

Как известно, Виктория тщательно следит за своей внешностью. Однажды она узнала, что сиянию кожи способствует правильный баланс полезных жиров в организме. Это подтолкнуло звезду пересмотреть рацион, в который она включила авокадо. Выбор на этот модный фрукт был не случайным: он является источником мононенасыщенных жиров и витамина Е.

Виктория Бекхэм в фотосессии Glamour

Виктория Бекхэм в фотосессии Glamour

Glamour

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"Я не собираюсь выпускать продукты, которые обещают избавить вас от морщин, потому что это бред. Думаю, нам просто нужно подчеркивать свою индивидуальность и быть лучшей, самой сильной версией самих себя", – пояснила она.

Виктория Бекхэм не стесняется морщин

Виктория Бекхэм не стесняется морщин

Glamour

Также Виктория снялась в фотосессии для модного глянца Glamour и раскрыла другие полезные привычки и бьюти-секреты, которые позволяют ей выглядеть свежо. В частности, Бекхэм никогда не наносит основу на кожу лица, выбирая в качестве альтернативы увлажняющий тональный крем.

"Я никогда не ложилась спать с макияжем. Раньше я бы с гордостью сказала, что "просто использую детские салфетки". Никогда не делай этого. Вы должны правильно снять макияж", – предостерегла Виктория.

Виктория Бекхэм украсила обложку Glamour

Виктория Бекхэм украсила обложку Glamour

Также увлажнить кожу ей помогает кокосовое масло, которое лежит у нее в кухонном шкафу. "Я часто беру кокосовое масло с кухни и использую как увлажняющее средство для тела! Я покрываю себя кокосовым маслом, которое также использую для приготовления пищи", – добавила она.

Более того, Виктория каждое утро ходит в спортзал, занимается на беговой дорожке и танцует. А еще одним важным компонентом для красоты является регулярный завтрак, который дизайнер не может пропустить, чтобы не подать плохой пример детям.

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм

instagram/victoriabeckham

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно дерматолог Виктории Бекхэм рассказал, на какие процедуры ходит дизайнер, чтобы выглядеть молодой.

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Персона
Виктория Бекхэм
Теги
Красота Мода
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