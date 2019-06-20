"Все болит": звезда Playboy с необъятной грудью сделала откровенное признание

Звезда Playboy, австралийская модель Симона Холцнагель призналась, что очень пышный бюст приносит ей огромный дискомфорт.

Такое откровение она сделала, чтобы предостеречь девушек, которые хотят сделать операцию по увеличению груди, передает Daily Mail.

"Как обладательница размера E+, не понимаю, почему кому-то хочется увеличить свою натуральную грудь. Они болят, спина тоже болит. И большую часть времени приходится спать в специальном топе. Я бы отдала их даром, лишь бы только избавиться", – призналась она.

Симона Холцнагель в белье Instagram@moannn

Уточняется, что именно огромная грудь послужила Симоне толчком на пути к успеху в модельном бизнесе. Известность она получила в 2011 году, когда снялась в шоу "Next Top Model" Австралии. Она также позирует для мужских журналов, среди которых Playboy.

В 2017 году она устала, что публика воспринимает ее обнаженной, потому она отказалась от соответствующей фотосессии. Модель пояснила тогда, что не хочет, чтобы ее воспринимали, как женщину с большой грудью, а увидели, что у нее красивое лицо.

Симона продемонстрировала большую грудь Instagram@moannn

Модель в соблазнительном белье Instagram@moannn

Фото в белье Instagram@moannn

Симона с подругой в топе Instagram@moannn

Симона с глубоким вырезом Instagram@moannn

Симона Холцнагель на пляже Instagram@moannn

В платье с глубоким вырезом Instagram@moannn

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году стало известно, что другая модель Playboy Клаудия Романи получила лицензию судьи в Серии А и может обслуживать официальные матчи элитного футбольного первенства Италии.

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