"Врачам нет оправдания": Миддлтон подловили на использовании ботокса

Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон обвинили в злоупотреблении ботоксом, на что получили гневный ответ из Кенсингтонского дворца.

Глава британской клиники пластической хирургии Мунир Сомджи опубликовал в Instagram два снимка супруги принца Уильяма "до" и "после", где можно заметить разительные отличия, передает ТСН.

"Наша Кейт любит "детский ботокс". Пациенты приезжают со всех концов света, чтобы пройти эти процедуры. Это действительно очень просто. Врачам нет оправдания за то, что оставляют пациентов со спущенными бровями. Обратите внимание на уменьшение количества мелких мимических морщин на лбу. Также обратите внимание на то, как поднялись хвостики бровей", – пояснил он.

В Кенсингтонском дворце с возмущением ответили, что никаких обращений со стороны Миддлтон к пластическим хирургам не было, а сообщение врача назвали "абсолютной ложью". В связи с требованиями королевской семьи со страницы удалили пост.

Кейт Миддлтон instagram/kensingtonroyal

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Миддлтон отказалась делать семейное фото из-за большого страха перед волкодавом.

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