Врача-педиатра из России затравили в сети за горячую фотосессию в белье

Врач-педиатр из Кинешмы (Россия) Анастасия Орлова сделала горячую фотосессию в белье и подверглась травле в соцсетях.

Как сообщает Medrussia, со ссылкой на сториз в Instagram фотохудожницы Елены Щеголевой, педиатр ответила на критику людей, которые накинулись на нее из-за фотосессии.

"Это низко. Придите на прием и скажите мне в лицо. Я не стесняюсь и ничего не боюсь. Хотите, чтобы уволили? Да пожалуйста! Только вы, дорогие анонимщики, останетесь без врачей совсем", — предупредила Орлова.

Анастасия Орлова Фото: instagram/newlenaiskra

Анастасия Орлова Фото: instagram/newlenaiskra

Анастасия Орлова Фото: instagram/newlenaiskra

Анастасия Орлова Фото: instagram/newlenaiskra

Анастасия Орлова Фото: instagram/newlenaiskra

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Отмечается, что педиатр работает в Кинешемской ЦРБ. По словам Анастасии, в больницу она одевается сдержанно и носит юбки ниже колена. Но ей захотелось сделать красивые фото, примерив на себя новый образ.

"Мамочки моих пациентов видели эти фотографии и ставили мне классы. Никто не возмущался", — рассказала Орлова. Также она добавила, что любит свою работу.

Анастасия Орлова Фото: instagram/newlenaiskra

Анастасия Орлова Фото: instagram/newlenaiskra

Анастасия Орлова Фото: instagram/newlenaiskra

Анастасия Орлова Фото: instagram/newlenaiskra

Анастасия Орлова Фото: instagram/newlenaiskra

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее преподавателя русского языка и литературы средних классов одной из школ Барнаула и члена федерации зимнего плавания Татьяну Кувшинникову решили уволить с работы за фото в закрытом купальнике.

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