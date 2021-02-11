Как быстро заснуть: врач назвал главные правила

Хроническое недосыпание может привести к различным патологиям и заболеваниям, а также вызвать преждевременное старение.

Доктор медицинских наук, и.о. заведующий кафедрой неврологии и рефлексотерапии НМАПО имени П. Л. Шупика Геннадий Чуприна рассказал, как высыпаться в режиме нон-стоп и при ненормированном рабочем графике. Об этом пишет Elle.

Так, для здоровья и хорошего самочувствие самое главное – это спать не менее 8 часов взрослым и 9-10 часов детям.

Дневные часы сна важны для правильного развития детей. pexels.com

Кроме того, так как повышение уровня мелатонина происходит между 20-22 часами вечера и между 2 и 4 часами ночи, то наиболее ценен именно ночной сон. Если не ложиться в кровать вовремя, то можно заработать различные патологии, которые со временем приведут к различным расстройствам сердечно-сосудистой, иммунной и мозговой систем. Такие заболевания наблюдаются у людей, которые работают в ночные смены. У них риск инсульта или инфаркта возрастает в разы.

При этом, для детей наибольшее значение имеет именно дневной сон.

Также Геннадий Чуприна привел в пример Наполеона Бонапарта, который решил спать по три часа в сутки. В таком ритме он выдержал трое суток, однако потом заснул и проспал два дня беспробудно. Так организм компенсировал дефицит ночного сна. Таким образом многие люди на выходные восстанавливают количество "недоспанных часов" в рабочие дни.

Из-за хронического недосыпания развиваются такие болезни, как ожирение, патологии сердца, почек и других органов. Кроме того, организм быстрее изнашивается и стареет.

Из-за хронического недосыпания развиваются опасные болезни pexels.com

Врач советует перед сном проводить такие ритуалы: считать овец, пить зеленый чай, читать книги, заниматься йогой и дыхательными упражнениями. В крайнем случае стоит обратиться к психотерапевтам за помощью.

Как писал OBOZREVATEL, дневной сон может быть смертельно опасным, так как повышает на 30 процентов риски смерти от всех причин. Кроме того, Тина Канделаки раскрыла, что сон помогает ей оставаться молодой и красивой в свои 44 года.