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/Красота

Впервые в истории: знаменитая фотомодель снялась в уникальной фотосессии для Playboy

2.7тЧитать материал на украинском

23-летняя шведская модель Вендела Линдблом cтала первой в истории лысой моделью, которая снялась для журнала Playboy.

Об этом сообщает Daily Mail. Линдблом призналась, что больше не хочет отращивать волосы, поскольку бритая голова придает ей уверенности в себе. "Честно говоря, мне надоело выглядеть как все. Я долго об этом думала перед тем, как решиться. Я понимаю, что не всем нравится моя внешность. Важно мыслить позитивно и уверенно идти к своей цели", — прокомментировала модель.

Снимки появятся в январском номере издания. Автор фотосессии — американский фотограф Джош Райан.

А пока мы предлагаем посмотреть вам на горячие снимки Венделы Линдблом, которые нашли для вас в сети.

Вендела Линдблом

Вендела Линдблом

Vogue

Вендела Линдблом

Вендела Линдблом

Vogue

Вендела Линдблом

Вендела Линдблом

Vogue

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Вендела Линдблом

Вендела Линдблом

Vogue

Вендела Линдблом

Вендела Линдблом

Vogue

Вендела Линдблом

Вендела Линдблом

Vogue

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Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
только она не лысая и даже не бритая, а короткостриженная. мало того, что редакторы пишут с ошибками, мало того, что не знают разницу между имигрантами и имигрантами, они еще и не подозревают о том, что "лысый" это когда волосы выпадают.
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