Впервые в истории: знаменитая фотомодель снялась в уникальной фотосессии для Playboy

23-летняя шведская модель Вендела Линдблом cтала первой в истории лысой моделью, которая снялась для журнала Playboy.

Об этом сообщает Daily Mail. Линдблом призналась, что больше не хочет отращивать волосы, поскольку бритая голова придает ей уверенности в себе. "Честно говоря, мне надоело выглядеть как все. Я долго об этом думала перед тем, как решиться. Я понимаю, что не всем нравится моя внешность. Важно мыслить позитивно и уверенно идти к своей цели", — прокомментировала модель.

Снимки появятся в январском номере издания. Автор фотосессии — американский фотограф Джош Райан.

А пока мы предлагаем посмотреть вам на горячие снимки Венделы Линдблом, которые нашли для вас в сети.

Вендела Линдблом Vogue

Вендела Линдблом Vogue

Вендела Линдблом Vogue

Вендела Линдблом Vogue

Вендела Линдблом Vogue

Вендела Линдблом Vogue

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