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Впервые в истории Украины: Киев стал мировым центром красоты

1.3тЧитать материал на украинском

Впервые в истории столица Украины Киев примет гостей из 50 стран мира в рамках международного конкурса красоты “TOP MODEL OF THE WORLD 2019”.

Соревнование красоток входит в топ-5 ведущих мировых конкурсов красоты, таких как: "Мисс Вселенная", "Мисс Мира", "Мисс International" и "Мисс Земля". Об этом изданию OBOZREVATEL сообщила пресс-служба организаторов.

В 2017 году победительницей конкурса стала украинка Юлия Гершун. Благодаря этому страна получила возможность выступить принимающей стороной “TOP MODEL OF THE WORLD 2019”.

Юлия Гершун

Юлия Гершун

Пресс-служба

Яркое шоу состоится осенью в Киеве на одной из крупнейших площадок страны. Главным режиссером-постановщиков выступит известный хореограф Елена Коляденко. Судить конкурс организаторы пригласили звезд мировой величины, среди которых выходцы из Украины.

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“Проведение в Киеве конкурса такого уровня – это большая возможность для Украины не только заявить о себе как о мировом центре красоты, но и поддержать позитивный имидж страны, улучшить позиционирование в мировых СМИ, а также укрепить международные отношения. Одна из главных целей события – привлечение внимания к острым социальным проблемам и поиск возможностей их решения в содружестве с другими странами", – рассказала Юлия Гершун.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Елена Фирут стала победительницей Международного конкурса красоты "Miss & Mister Planet", который проходил в Тбилиси (Грузия). За титул соревновались победители региональных конкурсов из 35 стран мира

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Тема
Мисс Мира
Место
УкраинаКиев
Тег
Мисс Украина
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