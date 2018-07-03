Впервые в истории конкурса: титул "Мисс Вселенная" может завоевать трансгендер

Впервые в истории конкурса "Мисс Вселенная" примет участие девушка-трансгендер.
Конкурсантка Анджела Понсе стала обладательницей титула "Мисс Испания", что дало ей право представлять свою страну на престижном соревновании. Мероприятие состоится в ноябре на Филиппинах, пишет Daily Mail.
26-летняя модель-трансгендер обошла 22 красавиц и завоевала корону самой красивой девушки страны. Она сама призналась, что родилась мальчиком, однако никогда себя не ощущала комфортно в мужском теле.
С раннего детства Анджела осознавала, что она не такая, как другие. В качестве игрушек она всегда выбирала кукол Барби. Примечательно, что родители всегда ее поддерживали в этом.
Анджела Понсе до смены пола
Daily Mail
В 2014 году уроженка Севильи, после длительного курса гормональной терапии, перенесла завершающую операцию по смене пола. С тех пор она прославилась, занявшись модельным бизнесом.
Как сообщал OBOZREVATEL, звезда сериала "Секс в большом городе" 52-летняя Синтия Никсон рассказала, что ее сын является трансгендером.