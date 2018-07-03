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Впервые в истории конкурса: титул "Мисс Вселенная" может завоевать трансгендер

1.1тЧитать новость на украинском

Впервые в истории конкурса "Мисс Вселенная" примет участие девушка-трансгендер.

Конкурсантка Анджела Понсе стала обладательницей титула "Мисс Испания", что дало ей право представлять свою страну на престижном соревновании. Мероприятие состоится в ноябре на Филиппинах, пишет Daily Mail.

26-летняя модель-трансгендер обошла 22 красавиц и завоевала корону самой красивой девушки страны. Она сама призналась, что родилась мальчиком, однако никогда себя не ощущала комфортно в мужском теле.

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С раннего детства Анджела осознавала, что она не такая, как другие. В качестве игрушек она всегда выбирала кукол Барби. Примечательно, что родители всегда ее поддерживали в этом.

Анджела Понсе до смены пола

Daily Mail

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В 2014 году уроженка Севильи, после длительного курса гормональной терапии, перенесла завершающую операцию по смене пола. С тех пор она прославилась, занявшись модельным бизнесом.

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда сериала "Секс в большом городе" 52-летняя Синтия Никсон рассказала, что ее сын является трансгендером.

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Пигин Макс
Пигин Макс
Какая гадость! Скоро всех нерабов переделают, в знак солидарности с Европой.
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