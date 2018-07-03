Впервые в истории конкурса: титул "Мисс Вселенная" может завоевать трансгендер

Впервые в истории конкурса "Мисс Вселенная" примет участие девушка-трансгендер.

Конкурсантка Анджела Понсе стала обладательницей титула "Мисс Испания", что дало ей право представлять свою страну на престижном соревновании. Мероприятие состоится в ноябре на Филиппинах, пишет Daily Mail.

26-летняя модель-трансгендер обошла 22 красавиц и завоевала корону самой красивой девушки страны. Она сама призналась, что родилась мальчиком, однако никогда себя не ощущала комфортно в мужском теле.

Публикация от ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) 27 Июн 2018 в 11:24 PDT

С раннего детства Анджела осознавала, что она не такая, как другие. В качестве игрушек она всегда выбирала кукол Барби. Примечательно, что родители всегда ее поддерживали в этом.

Анджела Понсе до смены пола Daily Mail

Публикация от ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) 23 Июн 2018 в 4:51 PDT

В 2014 году уроженка Севильи, после длительного курса гормональной терапии, перенесла завершающую операцию по смене пола. С тех пор она прославилась, занявшись модельным бизнесом.

Публикация от ANGELA PONCE (@angelaponceofficial) 20 Июн 2018 в 2:46 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, звезда сериала "Секс в большом городе" 52-летняя Синтия Никсон рассказала, что ее сын является трансгендером.