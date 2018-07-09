"Впервые увеличила в 16 лет": знаменитая сестра Ким Кардашьян избавилась от последствий пластики

Сестра Ким Кардашьян, звезда американского шоу "Семейство Кардашьян" и модель Кайли Дженнер избавилась от последствий контурной пластики, к которой прибегала неоднократно, начиная с 16 лет.

Так, Кайли рассказала, что раньше частенько увеличивала себе губы с помощью филлеров (гелевый наполнитель, который инъекциями вводится под кожу с целью скорректировать внешность - Ред.). После того, как ей заявили, что неестественного размера губы ее старят, Дженнер удалила все последствия пластики, пишет Daily Mail.

Девушка уточнила, что она приняла смелое решение после того, как под одной из опубликованных фото ей написали, что она "выглядит как старая Кайли".

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 22 Июн 2018 в 11:09 PDT

Ее поступок одобрили многие поклонники, которые отметили, что Дженнер выглядит прекрасно с естественным размером губ.

Американская звезда также призналась, что впервые увеличила губы в 16 лет после того, как парень, который ей нравился, указал на их маленький размер.

Публикация от Kylie (@kyliejenner) 27 Июн 2018 в 12:29 PDT

"У меня правда были очень узкие губы и во время одного из моих первых поцелуев парень сказал: "Я и не думал, что ты сможешь хорошо целоваться с такими маленькими губами", -поделилась сестра Кардашьян, добавив, что это ее сильно задело ее и она перестала чувствовать себя "желанной и привлекательной".

На протяжении нескольких лет она периодически увеличивала губы, которые со временем стали выглядеть совершенно неестественно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2018 года младшая сестра Ким Кардашьян и Instagram-дива Кайли Дженнер родила первенца от 25-летнего рэпера Трэвиса Скота.