"Возраст дает свое!" Внешность Пугачевой вызвала горячие споры в сети

Примадонна Алла Пугачева восхитила поклонников стильным образом на премьере фильма "Тот самый концерт".

Она пришла на мероприятие в московском кинотеатре "Октябрь" в черных брюках, блузке в тон, а ансамбль дополнила бежевым пиджаком и стильной подвеской на шее (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Алла Пугачева на премьере фильма "Тот самый концерт" instagram/anton_guriev2778

Образ дополнила непослушная шевелюра примадонны, которая уже много лет является фишкой звезды. На премьере присутствовали также ее дочь Кристина Орбакайте, Никита Пресняков, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущий Леонид Якубович и многие другие.

Алла Пугачева - образ instagram/anton_guriev2778

Внешность примадонны вызвала ажиотаж в сети. Одни были расстроены, что годы берут свое, другие же отметили, что для своего возраста артистка выглядит великолепно.

Алла Пугачева на премьере фильма instagram/anton_guriev2778

"Аллочка выглядит великолепно", "Выглядит не очень, возраст дает свое", "Пластмассовая, но все равно люблю", "Как вы все ее достали", "Примадонна очаровательна", – отреагировали поклонники.

Алла Пугачева - стиль instagram/anton_guriev2778

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская певица Алла Пугачева шокировала своим внешним видом во время нового выхода. Многие, увидев артистку, были шокированы, отмечая растрепанную прическу, отекшее лицо, растерянный взгляд.

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