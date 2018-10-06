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Волосатые ногти: шокирующий маникюр вызвал ажиотаж в сети

2.9тЧитать материал на украинском

Скандальный российский салон красоты Nail Sunny предложил новый дизайн маникюра для своих клиентов - волосатые ногти.

Видеозапись с пошаговым алгоритмом нанесения экстраординарного маникюра обнародовало известное британское издание The Daily Mail.

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Ролик за первые сутки посмотрели почти 190 тысяч человек.

Шокирующая идея вызвала горячие дискуссии в сети.

"Это противно. Как бы вы ели с такими ногтями", "Отписываюсь сейчас, эти посты просто становятся смехотворными".

Волосатые ногти: шокирующий маникюр вызвал ажиотаж в сети
Волосатые ногти: шокирующий маникюр вызвал ажиотаж в сети

Некоторые пользователи отметили, что такой дизайн будет в самый раз к жуткому костюму на Хэллоуин.

Волосатые ногти: шокирующий маникюр вызвал ажиотаж в сети

Пошаговая технология такого маникюра выглядит следующим образом: сначала ногти порывают черным лаком, затем до нужной длины - примерно вдвое длиннее пальца - обрезают волосы для наращивания, затем пряди наносят, по-видимому, непосредственно на влажное покрытие. В конце мастер маникюра при помощи щеточки распутывает и расчесывает волосы.

Волосатые ногти: шокирующий маникюр вызвал ажиотаж в сети
Волосатые ногти: шокирующий маникюр вызвал ажиотаж в сети
Волосатые ногти: шокирующий маникюр вызвал ажиотаж в сети
Волосатые ногти: шокирующий маникюр вызвал ажиотаж в сети

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, салон красоты Nail Sunny ввел новую услугу для своих клиентов – им предложили "подселить" в ногти живых муравьев. Нестандартное украшение вызвало споры в сети.

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