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Волочкова празднует день рождения: самые пошлые шпагаты скандальной балерины

14.5тЧитать материал на украинском

Скандальная российская балерина, актриса и светская львица Анастасия Волочкова празднует свой день рождения. В воскресенье, 20 января ей исполнилось 43 года.

Волочкова – именитая фигура в российском шоу-бизнесе, а также известна на всем постсоветском пространстве. В настоящее время Анастасия обладает довольно скандальным имиджем, и ассоциируется у публики с эпатажными выходками и своими "фирменными" шпагатами. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые вульгарные шпагаты, которыми "радовала" публику балерина в течение 2018 года.

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Анаставия Волочкова – любительница продемонстрировать свою растяжку вне зависимости от того, где она находится. Зачастую артистка предстает в позе шпагата в весьма откровенных образах, в частности в крошечных бикини, которые едва прикрывают ее интимные части тела.

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Иногда скандальная балерина позирует и полностью обнаженной, чем приводит в ярость многомиллионную армию своих подписчиков в Instagram.

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Как сообщал OBOZREVATEL, балерина Анастасия Волочкова после возвращения с горячего отдыха на Мальдивах решила не отказываться от традиций и окунуться в ледяную купель в Крещенскую ночь. В сети заметили, что Волочкова неправильно окунается в воду, несмотря на то, что позиционирует себя как духовного и религиозного человека. Ошибка артистки вызвала шквал критики со стороны пользователей.

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Персона
Анастасия Волочкова
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Ну а что,красивая тьотка👍 она делаеть шпагат на песке,ато на паркете можно привюсосаца губами,а они у неё огогоооо!😁👍
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