Волочкова празднует день рождения: самые пошлые шпагаты скандальной балерины

Скандальная российская балерина, актриса и светская львица Анастасия Волочкова празднует свой день рождения. В воскресенье, 20 января ей исполнилось 43 года.

Волочкова – именитая фигура в российском шоу-бизнесе, а также известна на всем постсоветском пространстве. В настоящее время Анастасия обладает довольно скандальным имиджем, и ассоциируется у публики с эпатажными выходками и своими "фирменными" шпагатами. OBOZREVATEL предлагает вспомнить самые вульгарные шпагаты, которыми "радовала" публику балерина в течение 2018 года.

Анаставия Волочкова – любительница продемонстрировать свою растяжку вне зависимости от того, где она находится. Зачастую артистка предстает в позе шпагата в весьма откровенных образах, в частности в крошечных бикини, которые едва прикрывают ее интимные части тела.

Иногда скандальная балерина позирует и полностью обнаженной, чем приводит в ярость многомиллионную армию своих подписчиков в Instagram.

Новости Сбежавшая из России Волочкова разъярила сеть серией пошлых шпагатов

Как сообщал OBOZREVATEL, балерина Анастасия Волочкова после возвращения с горячего отдыха на Мальдивах решила не отказываться от традиций и окунуться в ледяную купель в Крещенскую ночь. В сети заметили, что Волочкова неправильно окунается в воду, несмотря на то, что позиционирует себя как духовного и религиозного человека. Ошибка артистки вызвала шквал критики со стороны пользователей.

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