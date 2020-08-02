Внешность звезд и фотошоп негативно влияют на самооценку женщин – исследование

Ухоженный внешний вид звезд и активное использование фотошопа негативно влияют на самооценку обычных женщин.

К такому выводу пришли эксперты бренда косметики Skin Proud, сообщает Daily Star.

В опросе бренда участвовали 2 тысячи женщин из Великобритании, 17% из которых признались, что испытывают неуверенность в себе из-за того, что сравнивают себя со знаменитостями.

Еще 25% опрошенных женщин признались, что не выходят из дома ненакрашенными, так как не чувствуют себя достаточно красивыми.

Также, как показало исследование, 28% женщин страдают от давления жестких требований общества к их внешности. А у 14% самооценка занижена из-за того, что их лицо в реальной жизни отличается от того, что они размещают на снимках в соцсетях.

Кроме того, большинство участниц опроса признались, что чаще всего "фотошопят" в приложениях на смартфоне недостатки кожи лица. 16% увеличивают на своих снимках губы, а 10% уменьшают нос.

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