Внешность Тодоренко вызвала острые споры в сети

Украинская телеведущая Регина Тодоренко вызвалаострые споры в сети из-за внешнего вида.

Она опубликовала яркий и веселый снимок с курорта, но поклонники сразу же обратили внимание на ее руку, обеспокоившись, что что-то с этой частью тела не так.

"Дубай. Просто вспоминаю приятное время. Только осознала, что паспорт моего сына начал заполняться штампами с 3-х месяцев. Первая страна – ОАЭ", – написала она.

Далее мнения пользователей разделились. Одни просто задавались вопросом, что случилось с рукой, другие написали, что это неудачный результат фотошопа. Третьи пытались вразумить первых двух, что это всего лишь ветер приподнял необычно ткань.

"Плохой у нее фотошоп", "Что с рукой", "Я одна вижу, что что-то не так с рукой", "Нереально длинная левая рука получилась", "А не понятно никому, что это широкие рукава так взлетели и получилась кривая рука. Там же видно, как проходит плечевой сустав и мышца", "Рука сломалась", "Да ровная у нее рука, просто ветер платье развеял", "А что тогда с рукава торчит? Третья рука", – не унимались поклонники.

Но как бы они не старались и не допытывались у самой Регини, из-за чего так выглядит часть тела, ответа они не получили. А внимание другой половины перенеслось на мусульманку, которая странно смотрит на голые колени Тодоренко.

instagram@reginatodorenko

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тодоренко родила первенца 5 декабря 2018 года от певца Влада Топалова.

Спустя более, чем два месяца после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова.

Позже Тодоренко призналась в проблемах со здоровьем после родов, пояснив, что подкосил рабочий график.

В результате в сети заявили, что телеведущая может лишиться груди, если будет и дальше работать в таком темпе.

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