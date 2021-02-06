Какие ошибки в макияже сильно старят: визажистка раскрыла секрет

Многие девушки действительно прибавляют себе пару-тройку лет, пользуясь косметикой. Дело в том, что практически никто не обращает внимание на распространенные ошибки в мейк-апе, которые заметно старят.

Сделать четкую стрелку или растушевать контур? Выбирать матовые текстуры или средства с шиммером? OBOZREVATEL спросил известных визажистов, которые работают с украинскими звездами, чего стоит избегать в макияже, чтобы не казаться старше.

Визажист Ната Нисс, известная своими работами с известным блогером Алиной Френдий, травести-дивой Монро, Джамалой и другими звездами, рассказала, от каких цветов в макияже стоит отказаться в первую очередь.

"Старит в макияже однозначно много косметики и неграмотное ее нанесение. Особенно, когда цвета не соответствуют возрасту. Например, супер яркие текстуры на зрелой женщине могут выглядеть вульгарно, если это не часть стилизованного образа. Также нужно быть особенно аккуратными с черным цветом – он очень деликатен и может наделать делов", – отметила Ната.

Стоит отказаться от слишком ярких цветов в макияже pexels.com

А бьюти-эксперт Анна Безвугляк и личный визажист певицы Jerry Heil отметила, что прибавить нам лишних лет могут любые четкие линии – брови, контур губ и стрелки. По ее словам, намного свежее и привлекательнее будет смотреться макияж, если в основе его будут максимально мягкие растушеванные линии.

Также визажисты отметили, что прибавить нам лишних лет может не только макияж и его неправильное нанесение, но и неправильный уход.

Прибавить нам лишних лет может также неправильный уход. pexels.com

Ранее OBOZREVATEL писал, кем вдохновляются для своих шедевров украинские визажисты и что есть в личной косметичке профессионалов по макияжу. Эксперты поделились, что самые знаковые образы, которые они создавали, были для близких людей.