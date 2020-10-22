Визажист Гвинет Пэлтроу рассказала, какой макияж старит

Визажистка актрисы Гвинет Пэлтроу Джейми Гринберг рассказала, что женщины после 40 лет часто неправильно растушевывают тональную основу, из-за чего макияж делает их более старыми.

В интервью порталу Who What Wear бьюти-блогер объяснила, что небрежное нанесение тона подчеркивает морщины на зрелой коже, пишет Cosmopolitan.

"Многие женщины на бегу наносят тональный крем и делают это пальцами, пропуская участки кожи и оставляя пятна на шее и линии нижней челюсти", – отметила Гринберг.

Джейми Гринберг назвала главные ошибки женщин в макияже. Instagram Jamie Greenberg

Чтобы создать идеальный ровный тон, визажист посоветовала использовать пушистую кисть или бьюти-блендер.

"Не цепляйтесь за старые кисти, спонжики и тональные основы – покупайте новые средства, ищите идеальные для себя. Вы же не носите одну и ту же футболку годами – бьюти-аксессуары тоже надо обновлять вовремя", – добавила Гринберг.

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