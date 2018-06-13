Вишня или черешня: что полезней

Известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Facebook рассказала о полезных свойствах вишни и черешни.

Обе ягоды отличаются количественным составом ценных нутриентов. Витаминно-минеральный состав вишни богаче, а сахара в два раза меньше чем в черешне.

Вишня и черешня - низкокалорийные продукты. В свежем виде эти ягоды имеют примерно одинаковую калорийность 50 - 62 ккал. Вишня - чемпион по низким показателем гликемического индекса среди фруктов. Он равен 22. В черешни он также низкий - 25.

Плоды вишни, особенно терпкие сорта, содержат мелатонин - гормон, который нормализует работу эндокринной системы, поддерживает холестерин в пределах нормы, оказывает антидепрессивное действие, улучшает сон.

Полезные свойства ягод

Позитивно влияет на работу сердца и состояние сосудов.

Снижает риск образования тромбов.

Позитивно влияет на уровень кровяного давления.

Помогает в работе нервной системе.

Держит в норме уровень холестерина.

Служит профилактикой простудных заболеваний.

Улучшает пищеварения.

Позитивно влияет на состояние волос и ногтей.

Полезные свойства ягод Фото: facebook.com/svetlanafus

Черешня

Свежая черешня рекомендована людям с железодефицитной анемией, 100 г плодов содержит 10% суточной нормы железа.

Диетолог рекомендует есть черешню тем, кто страдает дерматологическими заболеваниями. А косметические средства (маски) на основе черешни помогают справиться с угрями.

Не рекомендуется есть черешню в больших количествах людям, склонным к полноте и больным сахарным диабетом.

Также не стоит ею злоупотреблять людям, у которых есть склонность к диарее и повышенному газообразованию в кишечнике.

Вишня противопоказана:

Людям с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта в период обострения.

При язве или гастрите с повышенной кислотностью.

Из-за высокого содержания органических кислот, употребление вишни может стать причиной повреждения зубной эмали. Поэтому после употребления лучше прополоскать ротовую полость.

При аллергической реакции на вишню или черешню следует отказаться от ее употребления.

Помните: рекомендуемая норма фруктов 300 г в день, ее частью могут быть эти ягоды.

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