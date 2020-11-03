Винтажный чудо-прибор для увеличения груди вспомнили в сети: в эффект верили многие женщины

В 60-70-е годы прошлого века страницы американских женских журналов "захватила" реклама прибора Mark Eden. Судя по хвалебным статьям, он должен был исполнить мечту многих женщин – обладательниц маленькой груди без особых усилий превратить в пышногрудых красавиц.

Незамысловатое устройство, состоящее лишь из небольшого пластикового девайса с пружиной, обрело огромную популярность среди представительниц прекрасного пола, хотя на самом деле оно не выполняло предписанную ему функцию. О секрете винтажного чудо-прибора пишет портал BillionNews.

Создателями Mark Eden были успешные супруги-предприниматели из Калифорнии Джек и Эйлин Физеры. Их компания, которая базировалась в Сан-Франциско, активно продвигала необычный девайс, обещая женщинам роскошный бюст всего за несколько недель.

Прибор Mark Eden для увеличения груди

Но примечательно, что сам прибор в рекламе никогда не демонстрировали – в глянцах публиковали статьи с фотографиями грудастых девушек, которые якобы испытали на себе эффект чудо-приспособления, тем временем в комплекте с девайсом шла инструкция с обычными комплексами упражнений для увеличения груди.

Реклама прибора Mark Eden для увеличения груди billionnews

На самом же деле прибор не прибавлял объема бюсту – он попросту увеличивал мышцы груди и спины. Благодаря этому очертания линии декольте становились четче, но грудь оставалась такого же размера.

Интересно, что с 1965 года почтовая служба США пыталась закрыть бизнес фирмы Физеров. Чиновники утверждали, что реклама приспособления лжива и вводит женщин в заблуждение. А в 1966-м служба даже подала в суд, обвиняя компанию в почтовом мошенничестве.

Прибор Mark Eden в американской периодике billionnews

Так Mark Eden начали продавать в двух разных модификациях, единственным отличием между которыми был текст в сопровождающем буклете. В частности, разработчики немного изменили хвалебное описание товара в первой инструкции, чтобы их не сочли мошенниками.

Затем компания подала иск против почтовой службы и выиграла. В 1970 году суд запретил чиновникам-почтовикам конфисковать товар и деньги от его продаж.

Популярный в 60-70-е годы в США прибор для увеличения груди

Известно, что, помимо прибора для увеличения груди, супруги Физер продавали другие товары для похудения и улучшения фигуры: Slim-Jeans, Astro-Trimmer и Sauna Belt. Они также разработали кембриджскую диету, ставшую весьма популярной.

Рекламные статьи о "чудо-действии" прибора от Mark Eden billionnews

В результате же в 1981 году Джека Физера обвинили в 11-ти эпизодах почтового мошенничества. В 1983-м девайс для увеличения груди Mark Eden исчез из продажи вместе с другими подобными устройствами. А создатель чудо-приборов вынужден был заплатить штраф в размере 1,1 миллиона долларов.

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