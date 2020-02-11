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11 февраля • обновлено в 17:16
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/ Красота

В 61 лучше, чем в 40: "вечно молодая" женщина раскрыла секрет красоты

5.3т
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61-летняя жительница английского города Брайтон Хейли Вернон-Уорд раскрыла секреты своей красоты.

Так, по словам женщины, она ежедневно принимает витамины, чтобы сохранить привлекательную внешность. А чтобы укрепить кости, иммунитет и зарядиться энергией – пищевые добавки. Хейли отметила, что из-за этого начала чувствовать себя намного здоровее, нежели в 40 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Хейли Вернон-Уорд

Хейли Вернон-Уорд

Фото: dailymail.co.uk

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Вернон-Уорд также раз в неделю ходит на групповые тренировки на виброплатформах, чтобы поддерживать тело в тонусе.

"Упражнения на баланс заставляют мышцы работать активнее. За 25 минут на этой платформе ты сжигаешь столько же калорий, как и на часовом занятии", – рассказала она.

Кроме того, британка подчеркнула, что не вкалывала ботокс до 58 лет. Однако последние годы она периодически пользуется им, чтобы сгладить глубокие морщины на лице.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жительница австралийского города Мельбурн Лесли Максвелл рассказала, как ей удается в 63 года оставаться "молодой" и привлекательной для мужчин.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Красота
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фил филька
фил филька
я что здесь один зрячий? она явно на 40 не тянет. и на 50 тоже. и даже на 60))
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