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Василий Пинчук
Василий Пинчук
Доктор медицинских наук, профессор, врач-хирург высшей категории, президент Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Все статьи автора

Пластика груди: развеиваем топ-5 мифов

1.3т

Сегодня в моде пышные формы: все реже с экранов телевизоров и компьютеров на нас смотрят худышки, но все чаще – дамы с внушительными размерами.

А для девушек, которых выдающимися округлостями природа обделила, это порой становится почвой формирования большого психологического комплекса, который не позволяет чувствовать себя комфортно. Конечно, можно обходиться всякими камуфляжами, которых сейчас предостаточно, – бельем с пуш-ап-эффектом, экзоимплантатами, гормональным лечением, добавками, кремами, таблетками и даже аппаратами для увеличения груди. Но это все лишь хитрые маркетинговые уловки, ведь единственный путь в таком случае – увеличить грудь хирургическим путем.

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Из своего опыта скажу, что этот вид операций становится все популярнее в силу доступности и простоты: операция длится не более двух часов, часто на следующий день пациентка выписывается из стационара и ей уже можно быть социально активной с ограничением физических нагрузок. Все следы вмешательства скрыты под одеждой, синяков не видно, вопрос легкого дискомфорта решает таблетка. Но у популярности есть и другая сторона: вместе с ней ширятся и мифы об увеличении груди. А простому обывателю отличить правду от грубого вымысла бывает крайне трудно без помощи специалиста. Потому, будучи руководителем Всеукраинской ассоциации пластических хирургов, я хочу расставить все точки над "і" в этом вопросе и развеять главные домыслы о пластике груди.

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МИФ № 1: ХИРУРГ МОЖЕТ ВОПЛОТИТЬ МОИ САМЫЕ СМЕЛЫЕ МЕЧТЫ

Недобросовестный – да, в остальных же случаях существуют ограничения и поводы для отказа. У каждой пациентки индивидуальные параметры тела и строения грудной клетки, а уже этот факт диктует свои правила. Например, если грудная клетка широкая, то можно брать имплантат объемом 500 мл – и это будет не очень большая грудь. А вот для миниатюрной девочки и 200 мл будет перебором. Прежде всего, нужно учитывать рост и количество жировой ткани. Если ее мало, то слишком большой имплантат может привести к возникновению пролежней и атрофии собственных тканей. Что это означает? Например, если на момент операции толщина тканей была 2 см, то через год это будет 1,5 см, а через пять лет – 1 см. Это происходит за счет того, что возникает нарушение трофики, имплантат давит изнутри, нарушается кровоснабжение, и он может вообще попросту вывалиться.

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Также надо думать о долгосрочной перспективе: чем больше имплантат, тем больше его вес, тем выше вероятность растяжения тканей, потери формы и его опущения. Красивая грудь – хорошо, но нужно понимать, что будет с ней через пару лет.

Но и это не все: слишком тяжелый имплантат может привести к проблемам со спиной и неврологическим нарушениям. Так что не всегда хорошо идти на поводу у своих желаний, нужно быть реалистом и понимать риски.

Из хороших новостей: наука не стоит на месте и сейчас на рынке появились новые разработки – облегченные имплантаты. При том же объеме, что и обычные, они весят на 30% меньше. А разница даже 100 грамм очень ощутима в носке.

МИФ № 2: ГРУДЬ СДЕЛАЛА РАЗ И НА ВСЮ ЖИЗНЬ

Это далеко не всегда так. Довольно часто девушкам требуется повторная корректирующая операция. Удивлены? Многие путают и спекулируют тем, что фирмы – производители имплантатов дают на них пожизненную гарантию. "Раз пожизненная гарантия на имплантат, значит, и на грудь", – часто думают наши красавицы. На деле же это означает, что фирмы дают гарантию на разрыв или нарушение целостности имплантата, но она не распространяется на смещение, опущение, перевертывание и прочие нередкие деформации. Также иногда имплантаты банально снашиваются со временем. И это первая причина, по которой может потребоваться повторная операция.

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Вторая – когда вокруг имплантата образуется грубая капсула, которая сжимает и деформирует его. Это стандартная реакция организма, просто у кого-то она мягкая и сглаженная, не требующая оперативного вмешательства. В остальных случаях капсулу нужно удалить или хотя бы рассечь.

Третья проблема – иммунологическая отдаленная реакция на сами имплантаты. Возникает локализованная лимфома вокруг имплантата. Это крайне редкое явление, но сегодня оно на слуху.

Так что от корректирующей пластики никто не застрахован. И операция может потребоваться в любой момент: как через две недели, так и спустя 15–20 лет.

МИФ № 3: ИМПЛАНТАТЫ МОГУТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ РАКА

А вот это, пожалуй, самый распространенный миф, который является неправдой. Неоднократно авторитетнейшие учреждения по всему миру проводили исследования и никакой подобной связи между этими двумя событиями не выявили. Более того, наличие имплантатов в груди в каком-то смысле может стать превентивной мерой. Подписывая договор с клиникой перед операцией, пациент соглашается на регулярные осмотры и обследования. Согласно международному протоколу, женщины с имплантатами раз в два года должны проходить магнитно-резонансную томографию, которая позволяет выявить изменения в груди вокруг имплантата. В противном случае человек теряет страховые компенсации. И поскольку обследования проходят регулярно, можно выявить на ранних стадиях доброкачественные изменения, которые позже могут перерасти в злокачественные. И если их диагностировать на начальном этапе, от них можно избавиться. Потому риски у женщин с имплантатами меньше, нежели у тех, кто их не носит.

МИФ № 4: С ИСКУССТВЕННОЙ ГРУДЬЮ НЕЛЬЗЯ КОРМИТЬ

По большей части это байка, хотя в некоторых ситуациях правдивая. Дело в том, что маленькая грудь может быть и так недостаточно развитой для кормления, а после ее увеличения имплантат начинает давать изнутри и ухудшает молокообразующую функцию. В остальных случаях грудное вскармливание вполне возможно: молоко не изменит своего вкуса и состава. Другой вопрос – надо понимать, что грудь в этот период увеличивается в объеме, растягивается кожа, и в итоге бюст может потерять свою форму.

МИФ № 5: ИМПЛАНТАТ МОЖЕТ ЛОПНУТЬ ИЗ-ЗА ДАВЛЕНИЯ В САМОЛЕТЕ ИЛИ ПОД ВОДОЙ

А вот это чистейшей воды байка. Какие-то проблемы со здоровьем могут возникнуть из-за перелета в целом, но ни в коем случае из-за перепада давления. Это просто может совпасть по времени. Что касается температурных качелей, то тут правда вот в чем: когда обладательница имплантатов идет в баню, они прогреваются и, как грелка, держат тепло. Отсюда может возникнуть ощущение жара и высокой температуры. Обратная ситуация: после купания женщины в холодной воде имплантат остывает и держит низкую температуру, потому что в нем не циркулирует кровь. Холодный имплантат, приложенный к груди, может вызвать воспаление легких. Потому длительное пребывание на холоде и жаре лучше ограничивать.

Вместо эпилога хотелось бы дать совет всем красавицам, которые раздумывают об увеличении груди: проверяйте информацию, не гонитесь за трендами и реально оценивайте риски! И, конечно же, будьте самыми неотразимыми. Прежде всего, в собственных глазах!

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Автор
Василий ПинчукВасилий Пинчук
Место
Украина
Тег
пластическая хирургия

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