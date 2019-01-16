''Ваш муж сойдет с ума!'' Звезда ''ВИА Гры'' полностью разделась на камеру

Украинская певица, модель и экс-"ВИА Гра" Санта Димопулос показала в сети эротическое фото, на котором изображена полностью голой.

Так, артистка предстала абсолютно без одежды, невзначай прикрывая пикантные части тела рукой. Снимок опубликован на странице Санты в Instagram.

Судя по отмеченной геолокации, фото сделано в Майами (США), где Димопулос проводит отпуск вместе с семьей. Фанаты звезды пришли в восторг от горячего изображения, расхвалив певицу в комментариях.

"Самое приятное – настоящая, естественная красота. Видно, что все свое!" – восхитились фаны.

"Ваш муж, наверное. сойдет с ума, когда увидит фото. Завтра оно точно будет на рабочих столах компьютеров всех мужчин страны", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица и модель Санта Димопулос на своем примере раскрыла секреты красоты и стройности.

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