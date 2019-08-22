"Вас побили?" Запрещенная в Украине ведущая озадачила сеть странными пятнами на лице

Российская ведущая Дана Борисова, которой 25 июля СБУ запретила въезд в Украину, озадачила поклонников темными пятнами на лбу.
Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram после косметической процедуры в московском салоне, вызвав массу вопросов.
"Согласитесь, сейчас в студии татуажа. Как не ошибиться? Украсить свою внешность без вреда и со вкусом? Знакомые блогеры порекомендовали мне studioliontattoo, у них целых 5 студий в Москве и 3 в Санкт-Петербурге. Я сделала у них межресничный татуаж. И осталась очень довольна. Тонкая и деликатная полосочка между ресницами, это даже не стрелка, вся процедура безболезненная и занимает полчаса, но какую же выразительность получил взгляд. Даже без макияжа", – похвасталась она.
Дана Борисова - пятна на лбу
instagram/danaborisova_official
В комментариях у многих возник вопрос, что же случилось со лбом, на котором виднеются огромные темные пятна. Лишь немногие ответили озадаченным поклонникам, что Борисова сделала пилинг или лазерную процедуру, из-за чего и остались следы. Некоторые даже подумали, что Борисову избили.
Дана Борисова после процедуры
instagram/danaborisova_official
"Что с лицом, вся в болячках", "Что у тебя со лбом", "Я подумала, что вас побили где-то", "На лбу это такая сильна пигментация или следи от процедур", "Кто ж в жару делает? Косметолог – отстой", "Что случилось", "Дана, где делали лазер", – прокомментировали поклонники.
Чтобы посмотреть видео процедуры, листайте вбок
😻🌹💜 Доброго дня ,мои любимые подписчицы 🌹Согласитесь ,сейчас в 🔝студии татуажа ✅👍Как не ошибиться?Украсить свою внешность без вреда и со вкусом ?Знакомые блогеры порекомендовали мне @studioliontattoo 🤩, у них целых 5 студий в Москве и 3 в Санкт -Петербурге ☝️👍Я сделала у них МЕЖРЕСНИЧНЫЙ ТАТУАЖ 😍и осталась очень довольна 😻Тонкая и деликатная полосочка между ресницами ,ЭТО ДАЖЕ НЕ СТРЕЛКА ,вся процедура безболезненная и занимает полчаса 😉,но какую же выразительность получил взгляд 👀 ДАЖЕ БЕЗ МАКИЯЖА 💣.Процедуру сделала в @studioliontattoouniversity у мастера #liontattooOlesya .Рекомендую от всего сердца 💕 😘🔝#люблю😘 #данаборисова #ледисовершенство☂️ #красота Будьте всегда красивыми ,и БЕЗ ПОШЛОСТИ ,мои дорогие 🤩
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 июля Борисова посетила Киев ради съемок шоу "Пацанки" и поделилась снимками возле достопримечательностей.
Она попыталась говорить на украинском языке, и под фото возле Монумента Независимости на вопрос – "Чей Крым?", Борисова неоднозначно ответила смайликом.
Бывший зампредседателя ЦИК Андрей Магера после визита телеведущей задался вопросом, когда ж они "перестанут шастать".
Россияне также накинулись на Борисову с критикой по поводу лояльного отношения к Украине.
25 июля телеведущей запретили посещать Украину сроком на три года.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!