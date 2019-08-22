"Вас побили?" Запрещенная в Украине ведущая озадачила сеть странными пятнами на лице

Российская ведущая Дана Борисова, которой 25 июля СБУ запретила въезд в Украину, озадачила поклонников темными пятнами на лбу.

Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram после косметической процедуры в московском салоне, вызвав массу вопросов.

"Согласитесь, сейчас в студии татуажа. Как не ошибиться? Украсить свою внешность без вреда и со вкусом? Знакомые блогеры порекомендовали мне studioliontattoo, у них целых 5 студий в Москве и 3 в Санкт-Петербурге. Я сделала у них межресничный татуаж. И осталась очень довольна. Тонкая и деликатная полосочка между ресницами, это даже не стрелка, вся процедура безболезненная и занимает полчаса, но какую же выразительность получил взгляд. Даже без макияжа", – похвасталась она.

Дана Борисова - пятна на лбу instagram/danaborisova_official

В комментариях у многих возник вопрос, что же случилось со лбом, на котором виднеются огромные темные пятна. Лишь немногие ответили озадаченным поклонникам, что Борисова сделала пилинг или лазерную процедуру, из-за чего и остались следы. Некоторые даже подумали, что Борисову избили.

Дана Борисова после процедуры instagram/danaborisova_official

"Что с лицом, вся в болячках", "Что у тебя со лбом", "Я подумала, что вас побили где-то", "На лбу это такая сильна пигментация или следи от процедур", "Кто ж в жару делает? Косметолог – отстой", "Что случилось", "Дана, где делали лазер", – прокомментировали поклонники.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

15 июля Борисова посетила Киев ради съемок шоу "Пацанки" и поделилась снимками возле достопримечательностей.

Она попыталась говорить на украинском языке, и под фото возле Монумента Независимости на вопрос – "Чей Крым?", Борисова неоднозначно ответила смайликом.

Бывший зампредседателя ЦИК Андрей Магера после визита телеведущей задался вопросом, когда ж они "перестанут шастать".

Россияне также накинулись на Борисову с критикой по поводу лояльного отношения к Украине.

25 июля телеведущей запретили посещать Украину сроком на три года.

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