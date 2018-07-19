"В сказке": известный волонтер в инвалидном кресле предстала в новом образе

Яна Зинкевич, украинский доброволец, командир Медицинского батальона "Госпитальеры" поделилась фотографиями в новом образе.

На фото девушка позирует в длинном черном платье и в необычном головном уборе.

"Делюсь с вами одним из образов, который выбрала для меня Ира (фотограф). Я хочу, чтобы больше людей видели и понимали, что все люди красивые и особенные, стоит лишь дать им возможность проявиться", - написала доброволец.

В комментариях к фото пользователи сети отметили, что Зинкевич прекрасно выглядит и похожа на героиню сказки.

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