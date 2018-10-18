"В шоке": Ким Кардашьян снялась в пикантной фотосессии с голым мужчиной

Известная украинская модель и телеведущая Ким Кардашьян снялась в пикантной фотосессии для KKWbeauty.

Фотографию, на которой она позирует в сексуальной позе на диване, Ким опубликовала на своей странице в Instagram.

На рекламном кадре супермодель одета в блестящее боди, а рядом с ней находится абсолютно голый мужчина. Он держит огромное зеркало, отражая в нем Ким.

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"Так красиво и замечательно", "Я в шоке", "Сделайте и мне съемку такую, как эта", "Она горячая", "Вау, это так сильно", "Мне нравится это", - написали поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская звезда, одна из самых популярных моделей в мире Ким Кардашьян восхитила поклонников новым эротическим фото, на котором предстала в образе феи цветов.