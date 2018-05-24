В сети нашли украинскую копию Ратаковски: фото красотки

В Instagram нашли украинку, которая необычайно похожа на супермодель Эмили Ратаковски.
Девушку зовут Элина Федорова и на данный момент она проживает в Соединенных Штатах Америки, хотя и родилась в Украине. OBOZREVATEL предлагает посмотреть фотографии красотки.
Элина Федорова родилась в 1992 году в Киеве, по образованию она инженер. Девушка замужем, ее мужа зовут Евгений и он режиссер.
Она снималась в клипах Дан Балана, группы Руки Вверх, а также в клипе Тимати feat. Света - "Дорога в аэропорт".
На странице в Instagram у девушки более 250 тысяч фолловеров, а ее влоги на YouTube набирают миллионы просмотров.
К слову, свой Instagram-аккаунт девушка ведет на русском языке.
Как и Ратаковски, Элина обладает потрясающей фигурой, которую не боится демонстрировать в купальниках и откровенных нарядах.
Ready for summer 😎swimsuit @faeswim👙 1,2,3,4 or 5? Photo @dreamstatelive 📷 У меня накопилось столько купальников 😱, когда-то нужно посчитать для интереса...Думаю, может видео-обзор на ютюбе сделать, перед курортным сезоном актуально 🤗 Рассказывайте, какие фасоны, расцветки вы предпочитаете, уже купили себе что-то новенькое перед отпуском?
Happy Monday 😜 Порой, мне в ответ на сториз там, где я занимаюсь в зале, приходят сообщения от девочек, мол зачем тебе заниматься, ты же и так худая 🤦🏻♀️ И так отвечаю 🤗 Я была всегда достаточно худой, и мой вес никогда не был больше 50 кг, но ❗️хочу сказать, что худоба не равняется красоте или здоровью, как бы кому не хотелось 🤷🏻♀️ Если девушка худая от природы это не означает, что она априори имеет хорошую фигуру. Можно иметь худое, но дряблое тело, целлюлит, бока или просто выглядеть плоско не имея совсем никаких форм. Так же если кушать все подряд, но при этом пусть даже не набирая вес, это не означает, что все вредности не отразятся на организме изнутри...Это я к тому, что часто худышки вообще ничего не делают, не следят за питанием, не занимаются спортом и думают, что и так все ок, но это заблуждение. Я к этому тоже не сразу пришла, но чем старше становлюсь тем больше ценю себя и забочусь о своём здоровье, сейчас я 2 раза в неделю хожу на танцы и 2-3 раза у меня тренировки с тренером по кроссфиту, вегетарианская еда и только качественные продукты 🥑🥦🍽 Все это в первую очередь для моего здоровья, а не внешнего вида, красивая фигура это как дополнительный бонус. 😊
Photo @dreamstatelive 📷 #мысливслух Фраза "весь мир театр и все мы в нем актеры" вы даже не представляете насколько буквальна, все мы придумываем себе собственные роли, да и сценарии, придаём свой смысл вещам и расставляем приоритеты на своё усмотрение. Нам всем кажется, что мы такие важные персоны, что то чем мы занимаемся значимо, а на самом деле это лишь наша иллюзия, пыль ... а, что же тогда важно ? Я сама не знаю, часто задаю себе эти вопросы, для чего живем, есть ли действительно какой-то великий замысел в этом, иногда чувствую себя отстранённо, как наблюдатель, словно смотрю со стороны за всем происходящим... P.S. У меня все отлично 😊, я просто за чашечкой кофе люблю пофилософствовать, ещё вчера послушала лекции Джагги Васудева, почитала Ошо, и вопросов появилось ещё больше 😅
Photo @genenfeld 📷 Swimsuit @coulbourne 👙 Obsession... Всегда было интересно, почему нам девушкам больше нравится рассматривать других девушек, нежели парней. 🤷🏻♀️Мне совсем не интересны страницы парней моделей, но я подписана на разные паблики с красивыми девушками и страницы моделей девушек , и кстати, для общего сведения у меня всего лишь 37% мужской аудитории 🤗 Естественно, тут дело совершенно ни в сексуальной ориентации, возможно девушки априори эстетичней парней выглядят🤭😅( да простят меня парни 🙏🏻)У кого какие догадки, почему так ? На кого больше смотрите 👀
Photo @genenfeld 📷❤️ Swimsuit @coulbourne 👙 1,2 or 3? Мне очень приятно, когда меня сравнивают с Софи Лорен в молодости (хоть мы и не похожи с ней , просто типаж 🙈) Смотрела интервью с ней когда-то, и была поражена как женщине в 82 года, ( сейчас наверное уже больше) удаётся оставаться настолько обаятельной, для своего возраста красивой, плюс к этому ее интеллигентность и особый шарм. Всегда нравились девушки подобного типажа, яркие, сексуальные но при этом наделенные каким-то благородством. Говорят ещё "породистость", не знаю уместно ли этот термин применять к людям, но если да, то именно такие для меня Софи Лорен, Моника Беллуччи, Синди Кроуфорд, Ким Бесинджер, Джоли, Одри Хепбёрн, Натали Портман и ещё много других, но эти имена почему-то пришли в голову первыми.🙌🏻😊 А какие типажи нравятся вам?
Swimsuit @tjswim_ 🙌🏻👙 Я много раз писала, но до сих пор это остаётся самым актуальным вопросом ко мне 🙈Вес, рост, параметры... Я 173 см, вес 48 кг, примерные параметры 89-60-89. Но не забываем, что это слишком индивидуально, у всех разное телосложение и равняться только на цифры не стоит, главное чтобы вы ощущали себя хорошо и отражение в зеркале вас радовало.🤗 По поводу питания и пищевых привычек: 1. Я никогда в жизни ни сидела на диетах, у меня естественная худоба. 2. Наверное, около года я не ем мясо, часто посещаю веганские рестораны и покупаю веганские продукты. Хотя ни веганом ни вегетарианцем я себя называть не хочу, потому, что запретов в плане еды я себе не ставила. Я очень хорошо чувствую свой организм, если мне захочется, что-то сесть, я обязательно это сделаю, и наоборот, если у меня нет аппетита заставлять себя не буду, поэтому у меня никогда не было проблем с перееданием. 3. У меня нет вредных привычек, единственная моя слабость это кофе, и то приобретённая в США 🙈 Подскажите как избавится ?🙏🏻 4. Когда у меня есть время, я готовлю дома. Это различные супы, запечённый картофель с овощами, рис, гречка, чечевица, салаты, люблю делать гуакамоле 😌 Авокадо ем, наверное, каждый день . 5. Раз в день выпиваю протеиновый коктейль,кстати, молоко покупаю только растительное. Я написала вкратце , если есть какие-то вопросы, пишите под постом 😘
Photo by @dreamstatelive 📷 Sweet dreams 😌 Недавно прочла интересные факты о сне 🤗 1. Наибольшую пользу сон приносит с 22:00 до 24:00, поэтому лучше уснуть до полуночи.🌜 2. Синий цвет отодвигает засыпание на 3 часа. Если вы хотите уснуть в определённое время , нужно перестать смотреть в монитор компьютера/ телефона хотя бы за час до сна. В их излучениях много синего спектра, подавляющего выработку мелатонина, естественного снотворного.☝🏼 3. Люди, которые не получают достаточно сна, склонны к ожирению. Это происходит потому, что в их организме естественным образом снижается уровень лептина, гормона сна, что провоцирует переедание. 🐷Считается нормой для взрослого человека спать 7-8 часов . 4. Днём спать очень даже полезно, точнее дремать, не погружаясь в глубокий сон, где-то до 30 мин. лучше засыпать в промежутке с 13:00 до 15:00. Если вы будете спать дольше получаса то рискуете получить головную боль и усталость . 😱 5. Самым физиологически полезным, по распространенному мнению, является сон на правом боку, с чуть согнутыми ногами. В этом положении мышцы расслабляются, деятельность сердца спокойна. P.S. Кстати я всегда только так и сплю, хотя не знала, что так правильно оказывается 😅 Лично я ложусь спать где-то в 22:00-23:00 и встаю в 6:00-6:30, а какой у вас режим ?😉
А вот как выглядит сама Эмили Ратаковски:
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эмили Ратаковски поразила фанов кардинальной сменой имиджа.