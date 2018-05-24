В сети нашли украинскую копию Ратаковски: фото красотки

В Instagram нашли украинку, которая необычайно похожа на супермодель Эмили Ратаковски.

Девушку зовут Элина Федорова и на данный момент она проживает в Соединенных Штатах Америки, хотя и родилась в Украине. OBOZREVATEL предлагает посмотреть фотографии красотки.

Элина Федорова родилась в 1992 году в Киеве, по образованию она инженер. Девушка замужем, ее мужа зовут Евгений и он режиссер.

Она снималась в клипах Дан Балана, группы Руки Вверх, а также в клипе Тимати feat. Света - "Дорога в аэропорт".

На странице в Instagram у девушки более 250 тысяч фолловеров, а ее влоги на YouTube набирают миллионы просмотров.

К слову, свой Instagram-аккаунт девушка ведет на русском языке.

Как и Ратаковски, Элина обладает потрясающей фигурой, которую не боится демонстрировать в купальниках и откровенных нарядах.

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А вот как выглядит сама Эмили Ратаковски:

NYC @inamorataswim Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 15 Май 2018 в 10:30 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Эмили Ратаковски поразила фанов кардинальной сменой имиджа.