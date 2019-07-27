В сеть выложили фото Елены Зеленской в купальнике

Первая леди Украины Елена Зеленская до избрания Владимира Зеленского президентом часто публиковала неформальные снимки с отдыха на море.

Сейчас в ее официальном аккаунте в соцсети таких фотографий не осталось, однако изданию "РБК-Украина" удалось найти кое-что в архивах.

Судя по снимкам, Зеленская была не против запечатлеть момент отдыха с детьми и мужем на море, или попозировать в ярком купальнике с подругой.

Елена Зеленская в ярком купальнике с подругой Архивное фото / РБК

На всех фото первая леди выглядит счастливой и улыбается. При этом выглядит совершенно естественной без макияжа и официальных костюмов.

Елена Зеленская на отдыхе Архивное фото / РБК

Елена и Владимир Зеленские на отдыхе с детьми Архивное фото / РБК

Елена Зеленская на отдыхе с подругой Архивное фото / РБК

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Недавно первая леди появилась на официальном мероприятии в костюме известного бренда, который также любит дочка президента США Иванка Трамп.

Елена и Владимир Зеленские instagram/olenazelenska_official

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!