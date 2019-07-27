В сеть выложили фото Елены Зеленской в купальнике

Первая леди Украины Елена Зеленская до избрания Владимира Зеленского президентом часто публиковала неформальные снимки с отдыха на море.
Сейчас в ее официальном аккаунте в соцсети таких фотографий не осталось, однако изданию "РБК-Украина" удалось найти кое-что в архивах.
Судя по снимкам, Зеленская была не против запечатлеть момент отдыха с детьми и мужем на море, или попозировать в ярком купальнике с подругой.
Елена Зеленская в ярком купальнике с подругой
Архивное фото / РБК
На всех фото первая леди выглядит счастливой и улыбается. При этом выглядит совершенно естественной без макияжа и официальных костюмов.
Елена Зеленская на отдыхе
Архивное фото / РБК
Елена и Владимир Зеленские на отдыхе с детьми
Архивное фото / РБК
Елена Зеленская на отдыхе с подругой
Архивное фото / РБК
Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.
Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Недавно первая леди появилась на официальном мероприятии в костюме известного бренда, который также любит дочка президента США Иванка Трамп.
Елена и Владимир Зеленские
instagram/olenazelenska_official
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