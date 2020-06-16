В салонах красоты могут перестать сушить волосы клиентам из-за коронавируса

В парикмахерских задумали отказаться от сушки волос ради борьбы с пандемией коронавируса.

Об этом сообщает издание Daily Star, ссылаясь на слова экс-главы популярного британского салона красоты Vidal Sassoon Тима Хартли. По словам эксперта, такое решение могут принять в связи с тем, что вирус способен "жить" в помещениях в течение продолжительного времени. А теплые потоки воздуха, производимые феном во время укладки, ускоряют распространение бактерий.

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"Часовая сушка в салоне больше не безопасна как для стилиста, так и для клиента. Исследования показали, что COVID-19 гораздо легче передается через быстрый поток воздуха", – прокомментировал Хартли.

Он также отметил пользу коротких стрижек после окончания пандемии.

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"Обладательницы такой прически как, к примеру, боб-каре смогут отказаться от фена, поскольку их волосы быстро будут высыхать естественным образом", – заявил эксперт.

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