В салонах красоты могут перестать сушить волосы клиентам из-за коронавируса
В парикмахерских задумали отказаться от сушки волос ради борьбы с пандемией коронавируса.
Об этом сообщает издание Daily Star, ссылаясь на слова экс-главы популярного британского салона красоты Vidal Sassoon Тима Хартли. По словам эксперта, такое решение могут принять в связи с тем, что вирус способен "жить" в помещениях в течение продолжительного времени. А теплые потоки воздуха, производимые феном во время укладки, ускоряют распространение бактерий.
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"Часовая сушка в салоне больше не безопасна как для стилиста, так и для клиента. Исследования показали, что COVID-19 гораздо легче передается через быстрый поток воздуха", – прокомментировал Хартли.
Он также отметил пользу коротких стрижек после окончания пандемии.
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"Обладательницы такой прически как, к примеру, боб-каре смогут отказаться от фена, поскольку их волосы быстро будут высыхать естественным образом", – заявил эксперт.
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