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''В прекрасной форме'': украинская ведущая удивила сеть стройной фигурой

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Известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая показала красочное фото с отдыха. На нем она позирует в купальнике и держит зонт.

Пользователи сети отметили, что Осадчая прекрасно выглядит, а также сравнили ее со сказочным персонажем Мерри Поппинс. Фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

''В прекрасной форме'': украинская ведущая удивила сеть стройной фигурой

bfg.com.ru

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Поклонникам Осадчей понравился снимок.

''В прекрасной форме'': украинская ведущая удивила сеть стройной фигурой
''В прекрасной форме'': украинская ведущая удивила сеть стройной фигурой
''В прекрасной форме'': украинская ведущая удивила сеть стройной фигурой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская телеведущая и модель Катя Осадчая обнародовала архивное семейное фото со старшим сыном Ильей. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram по случаю 16-го дня рождения Ильи.

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Персона
Катя Осадчая
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