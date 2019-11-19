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19 ноября • обновлено в 19:25
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В одних перчатках: обнаженная Кароль лишила дара речи фанатов

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Популярная украинская певица Тина Кароль лишила дара речи поклонников новым снимком.

Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В частности, она позировала только в длинных перчатках до плечей, а остальные обнаженные части тела прикрыла ногами.

"Иди на жизнь" – премьера клипа в четверг 21 ноября", – анонсировала она под кадром.

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Тина Кароль в одних перчатках

Тина Кароль в одних перчатках

instagram/tina_karol

Поклонники были в неописуемом восторге от соблазнительного фото. У некоторых даже перехватило дыхание.

"Безумно красиво", "Аж дух перехватило", "Фотошедевр", "Дикая львица, ты наша царица", "Невероятная", – отреагировали фолловеры.

Кароль - Кадр из клипа, который выйдет

Кароль - Кадр из клипа, который выйдет

сторис

Кароль - кадр из клипа

Кароль - кадр из клипа

сторис

В одних перчатках: обнаженная Кароль лишила дара речи фанатов
В одних перчатках: обнаженная Кароль лишила дара речи фанатов
В одних перчатках: обнаженная Кароль лишила дара речи фанатов
Тина Кароль - соблазнительное фото

Тина Кароль - соблазнительное фото

instagram/tina_karol

Тина Кароль

Тина Кароль

instagram/tina_karol

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На снимке украинская секс-бомба позировала в соблазнительном мини с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.

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Персона
Тина Кароль
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессия клип музыка
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