В одних перчатках: обнаженная Кароль лишила дара речи фанатов

Популярная украинская певица Тина Кароль лишила дара речи поклонников новым снимком.
Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Instagram. В частности, она позировала только в длинных перчатках до плечей, а остальные обнаженные части тела прикрыла ногами.
"Иди на жизнь" – премьера клипа в четверг 21 ноября", – анонсировала она под кадром.
Тина Кароль в одних перчатках
instagram/tina_karol
Поклонники были в неописуемом восторге от соблазнительного фото. У некоторых даже перехватило дыхание.
"Безумно красиво", "Аж дух перехватило", "Фотошедевр", "Дикая львица, ты наша царица", "Невероятная", – отреагировали фолловеры.
Кароль - Кадр из клипа, который выйдет
сторис
Кароль - кадр из клипа
сторис
Тина Кароль - соблазнительное фото
instagram/tina_karol
Тина Кароль
instagram/tina_karol
Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее Кароль порадовала поклонников новым соблазнительным фото. На снимке украинская секс-бомба позировала в соблазнительном мини с очень глубоким декольте, подставив лицо солнцу.
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