В моду вернулась самая сексуальна прическа из 2000-х: как она выглядит

Кристина Долматова Красота 00:39, 16.04.2020 Обновлено: 00:55, 16.04.2020

Прическа с эффектом мокрых волос была в моде в начале 2000-х и вновь возвращается на пик популярности.

Об этом сообщает издание BeautyHub. По словам инсайдеров, она помогает модницам сделать образ более дерзким и сексуальным, а также скрыть грязные волосы, если вдруг закончился сухой шампунь. Отмечается, что такую укладку уже успели примерить многие знаменитости: Кайа Гербер, Ким Кардашьян, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие.

Кайа Гербер
Фото: instagram/kaiagerber
Ким Кардашьян
Фото: instagram/kimkardashian
Белла Хадид и Джиджи Хадид
Фото: instagram/bellahadid
Кендалл Дженнер
Фото: pinterest.com

Прическу с эффектом мокрых волос можно создать с помощью привычных средств для стайлинга – воска, геля или пенки. Нужно нанести один из этих продуктов на сухие волосы, а затем закрепить результат спрей-фиксатором. Дальше вы можете оставить локоны распущенными или же убрать в хвост, пучок или косу.

Фото: pinterest.com
Фото: pinterest.com
Фото: ledixbeauty.ru
Фото: glamour.ru
Фото: women-tusovka.ru

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