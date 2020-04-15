В моду вернулась самая сексуальна прическа из 2000-х: как она выглядит

Прическа с эффектом мокрых волос была в моде в начале 2000-х и вновь возвращается на пик популярности.

Об этом сообщает издание BeautyHub. По словам инсайдеров, она помогает модницам сделать образ более дерзким и сексуальным, а также скрыть грязные волосы, если вдруг закончился сухой шампунь. Отмечается, что такую укладку уже успели примерить многие знаменитости: Кайа Гербер, Ким Кардашьян, Белла Хадид, Кендалл Дженнер и другие.

Кайа Гербер Фото: instagram/kaiagerber

Ким Кардашьян Фото: instagram/kimkardashian

Белла Хадид и Джиджи Хадид Фото: instagram/bellahadid

Кендалл Дженнер Фото: pinterest.com

Прическу с эффектом мокрых волос можно создать с помощью привычных средств для стайлинга – воска, геля или пенки. Нужно нанести один из этих продуктов на сухие волосы, а затем закрепить результат спрей-фиксатором. Дальше вы можете оставить локоны распущенными или же убрать в хвост, пучок или косу.

Фото: pinterest.com

Фото: pinterest.com

Фото: ledixbeauty.ru

Фото: glamour.ru

Фото: women-tusovka.ru

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