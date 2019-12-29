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29 декабря • обновлено в 02:50
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/ Красота

В купальнике из одного шнурка: известная модель засветила пышные формы на пляже

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Американская модель Джанет Гузман появилась на пляже в откровенном купальнике, который состоял лишь из одного шнурка.

Горячими снимками с отдыха звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Джанет Гузман

Джанет Гузман

Instagram @janetguzman

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Так, на фото Джанет позирует на пляже в желтом купальнике, который ничего не смог прикрыть. Поэтому пышные формы модели рассмотрели все подписчики, которых, кстати, у Гузман более одного миллиона.

Джанет Гузман

Джанет Гузман

Instagram @janetguzman

Как оказалось, фотографии были сделаны в день 26-летия девушки.

"Праздничный тортик", подписала кадры Гузман.

Примечательно, что в своем Instagram Джанет довольно часто радует поклонников откровенными снимками.

Джанет Гузман

Джанет Гузман

Instagram @janetguzman

Джанет Гузман

Джанет Гузман

Instagram @janetguzman

Джанет Гузман

Джанет Гузман

Instagram @janetguzman

Джанет Гузман

Джанет Гузман

Instagram @janetguzman

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что американская модель Лорен Дрейн произвела настоящий фурор среди фанатов после того, как выложила снимки со своей обнаженной фотосессии.

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Автор
Анна Михно
Место
США
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