В купальнике из одного шнурка: известная модель засветила пышные формы на пляже

Американская модель Джанет Гузман появилась на пляже в откровенном купальнике, который состоял лишь из одного шнурка.

Горячими снимками с отдыха звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Джанет Гузман Instagram @janetguzman

Так, на фото Джанет позирует на пляже в желтом купальнике, который ничего не смог прикрыть. Поэтому пышные формы модели рассмотрели все подписчики, которых, кстати, у Гузман более одного миллиона.

Джанет Гузман Instagram @janetguzman

Как оказалось, фотографии были сделаны в день 26-летия девушки.

"Праздничный тортик", – подписала кадры Гузман.

Примечательно, что в своем Instagram Джанет довольно часто радует поклонников откровенными снимками.

Джанет Гузман Instagram @janetguzman

Джанет Гузман Instagram @janetguzman

Джанет Гузман Instagram @janetguzman

Джанет Гузман Instagram @janetguzman

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