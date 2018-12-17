В конкурсе ''Мисс Вселенная'' принял участие трансгендер: опубликованы фото и видео

Впервые в истории в конкурсе "Мисс Вселенная" приняла участие девушка-трансгендер. Обладательница титула "Мисс Испания-2018" Анхела Понсе не смогла попасть в топ-20, однако стала одной из самых запоминающихся конкурсанток.

26-летняя Анхела обошла 22 красавиц и завоевала корону самой красивой девушки Испании в июле 2018 года. OBOZREVATEL предлагает посмотреть фото и видео участия модели-трансгендера в конкурсе "Мисс Вселенная".

Ранее она призналась, что родилась мальчиком, однако никогда себя не ощущала комфортно в мужском теле. О своем каминг-ауте она объявила в 2014 году. Тогда Понсе, после длительного курса гормональной терапии, перенесла завершающую операцию по смене пола. С тех пор она прославилась, занявшись модельным бизнесом.

Девушка-трансгендер проводит кампании по продвижению гендерного разнообразия и равенства. Участие в конкурсе помогло ей завоевать терпимость и уважение к себе и другим трансгендерам не только в своей стране, но и по всему миру.

Понсе также рассказала, что продолжит активно работать над расширением прав и возможностей молодых женщин и семей, чтобы они гордились тем, кто они есть.

Как сообщал OBOZREVATEL, финал конкурса "Мисс Вселенная-2018" состоялся 17 декабря в столице Таиланда Бангкоке. Победительницей стала представительница Филиппин, 24-летняя Катриона Грэй. Второе место заняла "Мисс Венесуэла" Стефани Гутьеррес.

Представительницей Украины на конкурсе была 23-летняя одесситка Карина Жосан, которой не удалось попасть в двадцатку красивейших участниц.