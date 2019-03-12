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/Красота

В Китае модель вышла помогать родителям в гриль-баре и стала звездой

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На рынке в провинции Тайвань (Китай) 36-летняя красотка Роу Ян вышла помогать родителям в гриль-баре и проснулась звездой.

Пока девушка готовила барбекю, один из внимательных туристов снял ее на видео и выложил его в сеть. Ролик набрал 21 тысячу просмотров и стал вирусным, сообщает Life.ru (чтобы просмотреть, доскрольте новость до конца).

В Китае модель вышла помогать родителям в гриль-баре и стала звездой

Фото: nextshark.com

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В Китае модель вышла помогать родителям в гриль-баре и стала звездой

Фото: facebook/Ruo Yan

Отмечается, что девушку уже нарекли "богиней" и "королевой барбекю". Толпа туристов ломятся в закусочною, чтобы получить еду с рук Роу и полюбоваться ее красотой. Однако девушку можно и не застать на рабочем месте. Ведь на самом деле она работает моделью, и готовит барбекю только в свободное время, чтобы помочь маме и папе.

В Китае модель вышла помогать родителям в гриль-баре и стала звездой

Фото: facebook/Ruo Yan

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на рынке в провинции Тайвань (Китай) нашли самую красивую продавщицу рыбы Лиу Пэньпэнь. Девушка также была моделью, и стояла за прилавком исключительно для того, чтобы помочь своей маме.

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