В Китае девушка выдавила прыщ и попала в больницу в критическом состоянии

В Китае 19-летняя девушка попала в больницу в критическом состоянии с болезнью мозга после того, как выдавила прыщик на носу.

Так, жительница провинции Чжэцзян поступила в медучреждение с температурой 39 градусов – врачи диагностировали у нее начинающийся менингит, сообщает Daily Mail.

Как выяснилось, выдавив прыщик, девушка стала страдать от болей в области правого глаза. Спустя несколько дней у нее поднялась температура, а глаз сильно отек.

Причиной болезни оказался тромбоз кавернозного синуса – полости позади глазницы. Этот опасный недуг вызывает инфекция, распространившаяся на синусы твердой оболочки мозга. Каждый третий пациент с данным заболеванием погибает.

Заражение может произойти через нос, уши, зубы, синусы. Скорее всего, в данном случае микроб попал через ранку, оставшуюся на месте выдавленного прыща.

Врачи назначили девушке курс антибиотиков. Ее состояние стабильно, но пока она остается в больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Японии врачи достали 4-сантиметрового червя из горла девушки.