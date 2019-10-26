В Киеве состоялся конкурс MRS. UKRAINE WORLD 2019

23 октября в столичном Grand Hall KRESCHATYK прошел Национальн ый Парад Успеха и Красоты " MRS . UKRAINE WORLD - 2019".

Фото: пресс-служба конкурса

Обладательницей Grand Prix стала киевлянка Яна Захаркив. Всего в национальном финале приняли участие 12 конкурсанток из разных городов Украины.

Яна Захаркив Фото: пресс-служба конкурса

Все участницы получили специальные титулы, ленты, короны и подарки от партнеров конкурса.

Главной победительницей, обладательницей короны, ленты и титула "MRS.UKRAINE WORLD Grand Prix -2018" стала киевлянка Яна Захаркив, которая так же получила титул "MRS. UKRAINE CHARITY 2019".

Лариса Проскурина Фото: пресс-служба конкурса

Титул, корону и ленту "MRS. Ukraine World - 2019" получила Лариса Проскурина из Харькова. В декабре этого года она представит нашу страну на конкурсе "MRS. World" в Лас Вегасе. Помимо основного титула, Лариса удостоилась звания "MRS. UKRAINE ELEGANCE 2019" и получила специальный подарок из рук легендарного украинского дизайнера Оксаны Полонец.

Елена Рыкова Фото: пресс-служба конкурса

Титул "MRS. Ukraine Planet 2019" получила Елена Рыкова из Кропивницкого. В ноябре этого года Елена представит Украину на Международном конкурсе "MRS. Planet", который пройдет в Софии (Болгария).

Юлия Гершун и Валерия Кравчук Фото: пресс-служба конкурса

Титул "MRS.Ukraine Universe 2019" и право представить Украину на Международном конкурсе "MRS. Universe" достался Кравчук Валерии из Киева. Помимо основного титула, Валерия так же была награждена титулом "MRS. UKRAINE GRACE 2019".

Наталия Сенюк Фото: пресс-служба конкурса

Корону, статуетку и титул "MRS. UKRAINE TALENT 2019" из рук Андрея KISHE получила участница из Черкасс, Сенюк Наталия, поразившая зрителей своим танцем.

Инна Пендещук Фото: пресс-служба конкурса

Особенно хочется отметить Пендещук Инну из Черновцов, которая получила титул "MRS. Ukraine Popularity 2019" по результатам онлайн-голосования на нашем сайте, набрав почти 150 тыс. голосов.

В рамках конкурса состоялся благотворительный аукцион по итогам которого была собрана значительная сумма средств, которые будут перечислены на приобретение спортивных тренажёров для Новоборовского дома-интерната для девочек от 5 до 18 лет.

Фото: пресс-служба конкурса

Все участницы были неотразимы и по-своему уникальны. Красоту каждой гармонично подчеркнули роскошные национальные костюмы от дизайнера Оксаны Полонец и вечерние наряды от бренда Royal Wedding. Все участницы получили эксклюзивные золотые подвески от ювелирного дома Kimberli, итальянскую косметику от BES, подарочные сертификаты и цветы от компании BODYLIKE.

Наталья Ковалева Фото: пресс-служба конкурса

Тимур Мирошниченко Фото: пресс-служба конкурса

Оценивали участниц: Президент конкурса Наталья Ковалёва, победительница Международного конкурса "MRS Planet 2018” Анна Горбань, меценат, телеведущая и победительница Международного конкурса "MRS. Universe 2018", Юлия Гершун, современный украинский скульптор, ителлектуальный лидер, Олег Пинчук, заместитель главного редактора журнала "Viva", Татьяна Витязь, главный редактор женского журнала "CosmoLady", Татьяна Краева, ведущий программы "Таємниці світу" (НТН), Максим Синчуков, ведущая прямых эфиров на телеканале ZIK, Виктория Попович, певец KISHE, украинский дизайнер Оксана Полонец и креативный дизайнер Катерина Потлова.

Звездные гости шоу – фантастическая Аида Николайчук, харизматичный Андрей KISHE и артисты компании GUGA Entertainment, участники шоу X-Фактор, синтез этно-рок-группа ЯРРА.

Ведущий вечера – Тимур Мирошниченко.

Организатор конкурса, компания Diva Fashion Group благодарит всех партнеров и гостей за поддержку и участие в проекте "Парад успеха и красоты "MRS.UKRAINE WORLD-2019".

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