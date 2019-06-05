"Узнать невозможно!" Подруга Януковича шокировала сеть внешностью

Народная артистка Украина Таисия Повалий настолько удивила поклонников внешним видом, что ее даже не узнали.

Она опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором позировала в очках, однако черты лица многим показались незнакомыми из-за пластических операций (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Узнать невозможно – поэтому приходится просто прямо писать: это – Повалий. И это она в Киеве. "Шоубиз в изгнании" понемногу слетается назад в Украину – с лучшими надеждами на снятие санкций и новые концерты. Ждем Лободу, Баскова и Королеву? Жаль, Кобзон не дотянул", – написал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

К его мнению также присоединились некоторые пользователи в комментариях под постом Повалий. Среди массы восторженных отзывов фанатов были и те, кто ужаснулся внешним видом. "Ужас", "Самолюбование", – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время Повалий часто удивляет поклонников внешними переменами. Недавно, в сети ее не узнали, а единственное, чем фолловеры смогли ее идентифицировать – это голос.

Позже артистка нарвалась на шквал критики. В комментариях к одной из фотографий заметили, что у нее "сыпется штукатурка".

Стоит отметить, что Повалий очень любил беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, который видел в каждой ее песне завораживающий лиризм.

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