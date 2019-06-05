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/Красота

"Узнать невозможно!" Подруга Януковича шокировала сеть внешностью

1.1тЧитать материал на украинском

Народная артистка Украина Таисия Повалий настолько удивила поклонников внешним видом, что ее даже не узнали.

Она опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором позировала в очках, однако черты лица многим показались незнакомыми из-за пластических операций (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Узнать невозможно – поэтому приходится просто прямо писать: это – Повалий. И это она в Киеве. "Шоубиз в изгнании" понемногу слетается назад в Украину – с лучшими надеждами на снятие санкций и новые концерты. Ждем Лободу, Баскова и Королеву? Жаль, Кобзон не дотянул", – написал украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

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"Узнать невозможно!" Подруга Януковича шокировала сеть внешностью

К его мнению также присоединились некоторые пользователи в комментариях под постом Повалий. Среди массы восторженных отзывов фанатов были и те, кто ужаснулся внешним видом. "Ужас", "Самолюбование", – написали пользователи.

"Узнать невозможно!" Подруга Януковича шокировала сеть внешностью
"Узнать невозможно!" Подруга Януковича шокировала сеть внешностью
"Узнать невозможно!" Подруга Януковича шокировала сеть внешностью

Как сообщал OBOZREVATEL, в последнее время Повалий часто удивляет поклонников внешними переменами. Недавно, в сети ее не узнали, а единственное, чем фолловеры смогли ее идентифицировать – это голос.

Позже артистка нарвалась на шквал критики. В комментариях к одной из фотографий заметили, что у нее "сыпется штукатурка".

Стоит отметить, что Повалий очень любил беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, который видел в каждой ее песне завораживающий лиризм.

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Персона
Таисия Повалий
Место
УкраинаКиев
Теги
шоу-бизнесКрасота
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