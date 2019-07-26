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"Ужас, вы же мать!" Седокова озадачила разговорами о сексе и необычным стилем

1.7т Читать материал на украинском

Эпатажная украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова удивила поклонников нетипичным для нее образом и откровенными разговорами.

Она опубликовала на своей странице в Instagram фото в стиле вамп "хард-рок", на котором позирует в косухе, чокере с заклепками, рукаве в виде тату и черном бюстгалтере.

Образ дополнял яркий экстравагантный макияж, зализанные назад волосы и клипса на губе в виде сережки-кольца.

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"Да или нет? Сверху или снизу? Жестко или нежно? Отвечай", – оставила многозначительный комментарий Седокова.

Анна Седокова озадачила стилем

Анна Седокова озадачила стилем

instagram/annasedokova

В комментариях пользователи в основном делились своими сексуальными предпочтениями в ответ на вопросы певицы. Мнения же других юзеров по поводу необычного стиля разделились. Одни оценили дерзкий эксперимент, а некоторым не понравилось.

"Нет, нет и еще раз нет", "Не нравится", "Огнище", "Ты же мать", "Не Ваш образ", "Прям дьяволица", "Не узнала", "На Марув похожа", "Ужас", "Такой вопрос не от большого ума", "Не ваш стилёк, и с выражением лица что-то не то", – отреагировали в сети.

"Ужас, вы же мать!" Седокова озадачила разговорами о сексе и необычным стилем
"Ужас, вы же мать!" Седокова озадачила разговорами о сексе и необычным стилем
"Ужас, вы же мать!" Седокова озадачила разговорами о сексе и необычным стилем
"Ужас, вы же мать!" Седокова озадачила разговорами о сексе и необычным стилем
"Ужас, вы же мать!" Седокова озадачила разговорами о сексе и необычным стилем
"Ужас, вы же мать!" Седокова озадачила разговорами о сексе и необычным стилем
"Ужас, вы же мать!" Седокова озадачила разговорами о сексе и необычным стилем
"Ужас, вы же мать!" Седокова озадачила разговорами о сексе и необычным стилем
"Ужас, вы же мать!" Седокова озадачила разговорами о сексе и необычным стилем
Седокова в более привычном для нее стиле

Седокова в более привычном для нее стиле

instagram/annasedokova

Анна Седокова в леопардовой кофте

Анна Седокова в леопардовой кофте

instagram/annasedokova

Анна Седокова в длинной юбке и прозрачной кофте

Анна Седокова в длинной юбке и прозрачной кофте

instagram/annasedokova

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седокова показала фанатам видео, засветив на нем пышную грудь.

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Персона
Анна Седокова
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Красота
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