Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:17
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Красота

"Ужас, она поправилась?" В сети раскритиковали новый выход Меган Маркл

21.4т Читать материал на украинском

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл раскритиковали за наряд, в котором она появилась на приеме в резиденции британского посла в Кейптауне (Африка).

Так, жена принца Гарри была одета в полосатое платье от Martin Grant. Кстати, Меган была замечена в нем не впервые: в прошлому году она появилась в этом платье во время официального тура по Австралии.

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл

Меган Маркл

Новости
Так решила королева: Маркл и Миддлтон запретили беременеть

Поклонники, которые обычно в восторге от образов герцогини, раскритиковали ее. Они написали, что платье село на Маркл неудачно, подчеркнув все недостатки фигуры.

"Ужас, она поправилась?", "Кто выбирает наряды для этой женщины?", "Она снова беременна?", "Такое ощущение, что платье сейчас разойдется по швам", — написали люди.

"Ужас, она поправилась?" В сети раскритиковали новый выход Меган Маркл
"Ужас, она поправилась?" В сети раскритиковали новый выход Меган Маркл
"Ужас, она поправилась?" В сети раскритиковали новый выход Меган Маркл
"Ужас, она поправилась?" В сети раскритиковали новый выход Меган Маркл

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персона
Меган Маркл
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
12
Смешно
1
Интересно
3
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel