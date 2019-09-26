"Ужас, она поправилась?" В сети раскритиковали новый выход Меган Маркл

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл раскритиковали за наряд, в котором она появилась на приеме в резиденции британского посла в Кейптауне (Африка).

Так, жена принца Гарри была одета в полосатое платье от Martin Grant. Кстати, Меган была замечена в нем не впервые: в прошлому году она появилась в этом платье во время официального тура по Австралии.

Меган Маркл

Меган Маркл и принц Гарри

Меган Маркл

Поклонники, которые обычно в восторге от образов герцогини, раскритиковали ее. Они написали, что платье село на Маркл неудачно, подчеркнув все недостатки фигуры.

"Ужас, она поправилась?", "Кто выбирает наряды для этой женщины?", "Она снова беременна?", "Такое ощущение, что платье сейчас разойдется по швам", — написали люди.

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