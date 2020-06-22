Украшения, которые спрячут возраст: пять секретов от Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, благодаря умелому подбору формы и цвета своих драгоценностей, использует украшения в качестве секретного оружия против признаков возраста на лице.

Как отмечает Marie Claire, о секретах супруги принца Уильяма рассказала Белинда Скотт, которая является представителем одного из главных брендов в ассортименте герцогини Heavenly Necklaces.

Скотт объясняет, что чаще всего Кейт Миддлтон подбирает украшения не столько для того, чтобы подчеркнуть свой королевский статус, но для омоложения лица. По ее словам, герцогиня имеет пять секретов ношения драгоценностей, которые умело использует.

При этом, как отмечает представитель ювелирного бренда, главное в наборе драгоценностей не их количество, а понимание того, как они могут "сыграть".

Пять секретов Кейт Миддлтон, чтобы выглядеть моложе

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон никогда не надевает длинные серьги. Она носит только круглые или немного удлиненные, но обязательно с круглым элементом (каплей, шариком). Здесь все очень просто. В детстве лицо человека имеет более круглую форму, которая с возрастом вытягивается в овал. Чтобы смягчить овал лица, достаточно "обрамить" его круглыми серьгами. Лицо сразу же станет выглядеть более молодо.

Кейт Миддлтон

Еще один простой секрет – игра с цветом. Формула "черный – это нетленная классика", в целом правдива, но не стоит забывать и о других цветах. Даже если вы оделись во все черное – небольшой яркий акцент сыграет вам на руку. Эксперт отмечает, что огненные рубины или изумруды красиво оттенят загорелое лицо, а сапфиры – помогут подчеркнуть элегантную бледность кожи.

Кейт Миддлтон

Серьги должны прикрывать увеличивающиеся мочки ушей. С возрастом мочкам свойственно растягиваться (особенно если вы часто носили тяжелые серьги). Этот фактор также подсознательно воспринимается многими как намек на возраст. Кейт Миддлтон, чтобы спрятать мочки, использует крупные серьги, увеличенные "гвоздики" или клипсы.

Кейт Миддлтон

Также герцогиня знает о том, как важно использовать украшения, которые "сыграют" с цветом глазами. При этом можно не просто подбирать украшения в тон цвету глаз, но и играть на контрастах: к голубым глазам выбрать прозрачный бриллиант, к карим – изумруд, а к зеленым – рубины.

Кейт Миддлтон

Пятый секрет Кейт Миддлтон – жемчуг. Его перламутровый цвет подчеркнет румянец на щеках, а также сделает визуально более яркими белки глаз. Жемчуг также подчеркнет и белизну улыбки.

Ранее OBOZREVATEL писал о секретах стройности Кейт Миддлтон, которая имеет стройную фигуру, несмотря на рождение трех детей.