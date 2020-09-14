Украшения для зубов стали новым трендом в сети: впечатляющие фото

Оригинальные декоративные украшения для зубов – грилзы – стали новым трендом 2020 года. Аксессуары для полости рта можно делать из стали или драгоценных металлов.

Грилзы часто надевают для фото и видео на несколько часов, однако они возможны и для ношения на постоянной основе. Дизайнер из Франции Лиза Михалик рассказала изданию Dazed Beauty, что ее часто приглашали украшать зубы для моделей дома высокой моды и популярные журналы (фото смотрите ниже).

"Я всегда знала, что хочу заниматься чем-то творческим и одновременно хочу делать что-то руками, поэтому сначала выбрала работу визажиста, а потом занялась созданием спецэффектов. Поэтому меня и заинтересовали зубные украшения", – рассказала Михалик.

Грилзы стали трендом 2020 года. Instagram Lisa Michalik

Дизайнер призналась, что вдохновляется образами из кино, литературы, музыки, греческой мифологии и истории. По ее мнению, в будущем понятие красоты будет только расширяться, но всегда будет оставаться субъективным.

Зубные украшения стали трендом 2020 года. Instagram Lisa Michalik

Грилзы часто надевают для фото и видео на несколько часов. Instagram Lisa Michalik

Аксессуары для зубов стали новым трендом. Instagram Lisa Michalik

Грилзы делают внешний вид интереснее. Instagram Lisa Michalik

Как сообщал OBOZREVATEL, российский певец Филипп Киркоров потратил 5 млн рублей (1,8 млн гривен) на бриллиантовые грилзы для клипа на трек "Ролекс" с блогером Давидом Манукяном.