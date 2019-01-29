Украинская ведущая показала откровенное фото: сеть в восторге

Популярная украинская ведущая Валерия Крук поделилась с поклонниками ярким фото. На нем она позирует в купальнике, демонстрируя стройную фигуру.
Снимок звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
Сегодня моя подруга @maaaravillosa точно меня описала, когда сказала, что у меня очень подвижная психика! Это ж надо так интеллигентно уметь сказать человеку, что он неуравновешенный псих!😂😂😂 ⠀ Анечка, я тебя люблю!❤️ ⠀ Фото от моей золотой девочки @anastasia_freimund Купальник @fitsecretbyvaleriyakruk ⠀ Всем спокойной ночи и спокойных сладких снов!🔮😇
Пользователям сети очень понравился снимок ведущей.
Как ранее писал OBOZREVATEL, Валерия Крук рассказала о том, чем нужно руководствоваться при выборе персонального тренера. Она отметила, что этот вопрос очень деликатный и требует особого подхода.
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