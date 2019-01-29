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/Красота

Украинская ведущая показала откровенное фото: сеть в восторге

1.6тЧитать материал на украинском

Популярная украинская ведущая Валерия Крук поделилась с поклонниками ярким фото. На нем она позирует в купальнике, демонстрируя стройную фигуру.

Снимок звезда опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Украинская ведущая показала откровенное фото: сеть в восторге
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Пользователям сети очень понравился снимок ведущей.

Украинская ведущая показала откровенное фото: сеть в восторге
Украинская ведущая показала откровенное фото: сеть в восторге
Украинская ведущая показала откровенное фото: сеть в восторге

Как ранее писал OBOZREVATEL, Валерия Крук рассказала о том, чем нужно руководствоваться при выборе персонального тренера. Она отметила, что этот вопрос очень деликатный и требует особого подхода.

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