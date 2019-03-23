Украинская телезвезда восхитила сеть соблазнительным фото

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.
Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном боди с кружевными прозрачными вставками, из-за которых просвечивалась ее роскошная грудь.
"Сегодня забежала в конце дня в Ле Сильпо за продуктами. За одним из прилавков очень приятная женщина, которая нас всегда обслуживает, тихонечко задала вопрос: "А Вы тренер?" и улыбнулась. А я улыбнулась в ответ и подумала, хорошо, что не Кульбаба! По-тихоньку, таки отклеивается от меня тот образ", — написала Валерия.
Сегодня по обыкновению, забежала в конце дня, а точнее поздним вечером в Ле Сильпо за продуктами. За одним из прилавков очень приятная красивая женщина, которая нас всегда обслуживает, тихонечко задала вопрос: "А Вы тренер?" и улыбнулась. А я улыбнулась в ответ, отрицательно качая головой и подумала, хорошо, что не Кульбаба!😄 ⠀ По-тихоньку, таки отклеивается от меня тот образ, хотя мне в нём было очень комфортно!😊 ⠀ Доброй ночи всем тем, кто не спит!🥰
Отметим, что поклонники звезды пришли в восторг от ее новой публикации. Они засыпали ее комплиментами.
"Вау, Валерия, выглядишь словно роза", "Ты сногсшибательная ", "Шикарная", "Очень нежное фото", "Великолепная", — прокомментировали люди.
Привет, мои 40!❤️ Я никогда не боялась ни своего возраста, ни тем более о нём говорить! ⠀ Я люблю свою Жизнь, свою Семью, Близких, Родных, Друзей!👫💏👨👩👧👪👩❤️👩👬Возраст - это всего лишь календарная дата! Единственное, о чём нужно заботиться более тщательно, так это о Здоровье! ☝️ ⠀ Я люблю свою внешность и тело сейчас - намного больше, чем в 20! Да, это мой труд, а не только генетика, и да, я собой довольна! Я счастлива быть примером для многих девушек, которые мне пишут, я счастлива мотивировать каждого человека и счастлива иметь возможность помогать! ❤️ ⠀ Спасибо Вам, мои Золотые Люди, Прекрасные сердца, за все Ваши поздравления!!! От Ваших пожеланий идёт такая Добрая Сильная Энергия! ☀️Они Замечательные! Благодарю Вас! Пусть всё самое Благое и Светлое сбудется и у меня, и у Вас! Я очень Вас люблю!!! ⠀ P.S. Прочла ещё далеко не все Поздравления! Вас так много! И это так приятно! Спасибо, Любимые люди!!!🙏❤️
Сегодня моя подруга @maaaravillosa точно меня описала, когда сказала, что у меня очень подвижная психика! Это ж надо так интеллигентно уметь сказать человеку, что он неуравновешенный псих!😂😂😂 ⠀ Анечка, я тебя люблю!❤️ ⠀ Фото от моей золотой девочки @anastasia_freimund Купальник @fitsecretbyvaleriyakruk ⠀ Всем спокойной ночи и спокойных сладких снов!🔮😇
Поддерживаю любимую @polyakovamusic #трусыдлятрусов ☝️ Конечно на фото они есть, но картина в целом от их наличия не меняется!😎 Подзадолбали вечно бурчащие нудные клуши с левых аккаунтов и все упорно лезущие не в своё дело! Моя Жизнь, и я проживаю её, как хочу! И с кем хочу!❤️ Моя страница, и я выкладываю, что считаю нужным! Дай Бог, Вам иметь хотя бы приблизительно такие же внешние данные в Ваши 20-30, как в наши 30+😉 И мозги 🧠! Люблю своих добрых искренних верных подписчиков! А кто следит втихаря - Ваши эмоции пусть лишь Вам жизнь и отравляют!😘 Лучше их в спорт зале и выплескивайте! Полезней будет!🙌#трусыдлятрусов
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Валерия Крук поделилась с поклонниками серией эротических фото. На них она позировала в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное тело. Также мы предлагаем посмотреть, как звезда выглядела на заре своей карьеры.
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