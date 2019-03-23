Украинская телезвезда восхитила сеть соблазнительным фото

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) поделилась с поклонниками соблазнительным снимком.

Так, фото она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном боди с кружевными прозрачными вставками, из-за которых просвечивалась ее роскошная грудь.

"Сегодня забежала в конце дня в Ле Сильпо за продуктами. За одним из прилавков очень приятная женщина, которая нас всегда обслуживает, тихонечко задала вопрос: "А Вы тренер?" и улыбнулась. А я улыбнулась в ответ и подумала, хорошо, что не Кульбаба! По-тихоньку, таки отклеивается от меня тот образ", — написала Валерия.

Отметим, что поклонники звезды пришли в восторг от ее новой публикации. Они засыпали ее комплиментами.

"Вау, Валерия, выглядишь словно роза", "Ты сногсшибательная ", "Шикарная", "Очень нежное фото", "Великолепная", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Валерия Крук поделилась с поклонниками серией эротических фото. На них она позировала в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное тело. Также мы предлагаем посмотреть, как звезда выглядела на заре своей карьеры.

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