Украинская телезвезда сверкнула шикарной грудью: пикантное фото

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) порадовала поклонников снимком, на котором видно ее роскошную грудь.
В кадре, опубликованном в Instagram, звезда запечатлена в черной майке с глубоким декольте, которое подчеркивает достоинства фигуры Крук. Также свой образ Валерия дополнила черными мини-шортами.
"Вчера обсуждали семьей, как наполняются спортзалы весной и такое впечатление, что 99% людей пришли на спорт впервые! Все потому, что к лету хочется выглядеть красиво всем, но не всем удается привести себя в форму за пару месяцев...", — написала Крук.
Вчера обсуждали семьёй, как наполняются спорт залы весной и такое впечатление, что 99% людей пришли на спорт впервые!😁 Всё потому, что к лету хочется выглядеть красиво всем, но не всем удаётся привести себя в форму за пару месяцев!☝️Кстати, кто ещё не скачал мое Приложение FitApp by Valeriya Kruk, Вы можете это исправить - перейти по ссылке в шапке профиля и скачать! И если не будете лениться, то уменьшить свой вес, улучшить своё здоровье и самочувствие, Вы сможете действительно достаточно быстро, занимаясь по нему и вместе со мной, не выходя из дома!💪 ⠀ Доброе утро, Друзья! ❤️ Желаю всем бодрого настроения и продуктивного дня!🙌
Отметим, что поклонники звезды пришли в восторг от ее новой публикации. Они засыпали ее комплиментами.
"Мадам, ну что вам сказать, Вы — безупречны", "Вау, Валерия, красотка", "Красивое фото", — прокомментировали люди.
Сегодня по обыкновению, забежала в конце дня, а точнее поздним вечером в Ле Сильпо за продуктами. За одним из прилавков очень приятная красивая женщина, которая нас всегда обслуживает, тихонечко задала вопрос: "А Вы тренер?" и улыбнулась. А я улыбнулась в ответ, отрицательно качая головой и подумала, хорошо, что не Кульбаба!😄 ⠀ По-тихоньку, таки отклеивается от меня тот образ, хотя мне в нём было очень комфортно!😊 ⠀ Доброй ночи всем тем, кто не спит!🥰
🔴 Записки Туриста!🤗 Друзья, хочу поделиться своими впечатлениями о Бельгии! Подчёркиваю, это всего лишь мои впечатления, хотя я со своим мнением далеко не одинока! "Не зашло!"🤦♀️🤷♀️ Я обожаю путешествовать и имею привычку всегда смотреть на страну, как глазами туриста, так и глазами жителя ( потенциального, а вдруг...🙃) В данном случае оба варианта - мимо!!! Полнейшая жесть во всех отношениях! ⠀ Итак, минусы:👋 ⠀ ✅ Воровство! Немалое количество эмигрантов и бомжей...🤷♀️ отсюда, как следствие крупные ограбления и мелкие кражи. ✅ В Воскресенье закрыто ааааабсолютно всё! Это жесть! Даже супер маркеты. Хочешь скупиться - будь любезен закрыть все бытовые вопросы в субботу. Невозможно найти даже аптеку....🤯 ✅Медицина - полный пиздец! К докторам невозможно записаться, нужно ждать целый месяц приёма... Полнейшая антисанитария в медицинских учреждениях: перчатки, халаты, мытьё рук - понятие там неизвестное. ✅Детские садики очень грязные. В яслях все соски и бутылки валяются в общей коробке! ✅Теперь моё любимое : ЭСТЕТИКА! В супер известной мировой сети салонов не умеют сделать нормальную форму ногтей... ( хотя в Европе и Америке услуги салонов красоты везде оставляют желать лучшего и ни для кого это не секрет) Даже лампа для шеллака стоит ещё трёхминутная!!!!!! ✅ Косметология ...... 😎 Вернитесь на 10 лет назад...🙈 Люди ... ну блин... ( теперь я оправдала того парня, который сделал необдуманный поступок и женился там, мягко говоря неудачно...!☺️) ✅ И теперь, вишенка на торте - ПОГОДА! Солнце радует жителей Бельгии так редко, что люди, как дикие, забивают все парки... ну и побережья под диким холодным ветром. Не хватка витамина D... Что поделать. Он нужен. ⠀ И этот список можно продолжать бесконечно!😂 ⠀ В общем, вывод таков: жить я бы там не хотела точно. Желания приехать ещё раз - пока нет!😂 но наверное, я все же дам этой стране ещё один шанс! ⠀ P.S. Благо, с любимым человеком любая дыра все равно прекрасна))) ведь главное, что родные люди рядом!❤️
Привет, мои 40!❤️ Я никогда не боялась ни своего возраста, ни тем более о нём говорить! ⠀ Я люблю свою Жизнь, свою Семью, Близких, Родных, Друзей!👫💏👨👩👧👪👩❤️👩👬Возраст - это всего лишь календарная дата! Единственное, о чём нужно заботиться более тщательно, так это о Здоровье! ☝️ ⠀ Я люблю свою внешность и тело сейчас - намного больше, чем в 20! Да, это мой труд, а не только генетика, и да, я собой довольна! Я счастлива быть примером для многих девушек, которые мне пишут, я счастлива мотивировать каждого человека и счастлива иметь возможность помогать! ❤️ ⠀ Спасибо Вам, мои Золотые Люди, Прекрасные сердца, за все Ваши поздравления!!! От Ваших пожеланий идёт такая Добрая Сильная Энергия! ☀️Они Замечательные! Благодарю Вас! Пусть всё самое Благое и Светлое сбудется и у меня, и у Вас! Я очень Вас люблю!!! ⠀ P.S. Прочла ещё далеко не все Поздравления! Вас так много! И это так приятно! Спасибо, Любимые люди!!!🙏❤️
Последнее время перед тем, как написать пост, уже задумываюсь а надо ли?🤔 ⠀ Блоггерами возомнили себя все, кому не лень. Ну эт ладно. Время сейчас такое. Соц сети, все дела...🙌 Каждый имеет право вести свою страницу, как считает нужным конечно! Но я вот одного не пойму: с херов "вчерашняя" провинциальная Мальвина, преобразившись сегодня благодаря паре модных сумочек и туфелек, возомнила себя fashion экспертом, консультантом, стилистом и как они там ещё себя называют?... Какого хрена любая девочка с пастозным телом ( знаете, когда пальцем в животик можно ткнуть, а он так проваливается вовнутрь, как-будто сейчас из спинки вылезет) и полным отсутствием мышц рекомендует упражнения по фитнесу и рассказывает, как накачать попу! ( какую блять попу??? На которую намёка даже у неё нет???🤦♀️) Почему девочки с целлюлитом и дряблой кожей, а я точно знаю, что именно так дела и обстоят у них, ( имела "счастье" видеть их воочию на пляже) вещают о правильном питании и что надо сделать, чтобы быстро похудеть к весне, мать её...🤷♀️ Почему девочки с наращёнными волосами рекламируют средства по уходу для волос? ( каких волос??? Которые отсутствуют?????) ⠀ И люди всё это "едят"! Друзья, я трезво смотрю на эту жизнь, и если я никогда не была балериной, то и не пишу о пуантах! Если я не заканчивала художественную школу или не изучала живопись, то и не рассуждаю здесь на тему искусства разных эпох, ( хотя в целом могу и знаю). Если я занимаюсь спортом профессионально около трёх лет, то и посты у меня на эту тему начали появляться лишь с того времени. И на сегодняшний момент после всех соревнований и опыта в бодибилдинге, я всё равно пошла и обучилась на Курсы персонального фитнес инструктора, для того, чтобы иметь полное право с Вами разговаривать честно и на профессиональном уровне, чтобы мне никогда не было стыдно за свои советы и рекомендации. Хоть я и до этого практически всё знала, благодаря прекрасному тренеру @koltsovdim Вы вот честно мне скажите, Вы верите каждому, кто здесь пишет?😎 ⠀ P.S. Я не злая, просто правду люблю!❤️ Поэтому просто фото из ванной Вам в ленту! Ничего особенного.😉
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Валерия Крук поделилась с поклонниками серией эротических фото. На них она позировала в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное тело. Также мы предлагаем посмотреть, как звезда выглядела на заре своей карьеры.
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