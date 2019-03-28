Украинская телезвезда сверкнула шикарной грудью: пикантное фото

Популярная украинская секс-бомба, телеведущая и блогер Валерия Крук (ранее известная как Кульбаба) порадовала поклонников снимком, на котором видно ее роскошную грудь.

В кадре, опубликованном в Instagram, звезда запечатлена в черной майке с глубоким декольте, которое подчеркивает достоинства фигуры Крук. Также свой образ Валерия дополнила черными мини-шортами.

"Вчера обсуждали семьей, как наполняются спортзалы весной и такое впечатление, что 99% людей пришли на спорт впервые! Все потому, что к лету хочется выглядеть красиво всем, но не всем удается привести себя в форму за пару месяцев...", — написала Крук.

Отметим, что поклонники звезды пришли в восторг от ее новой публикации. Они засыпали ее комплиментами.

"Мадам, ну что вам сказать, Вы — безупречны", "Вау, Валерия, красотка", "Красивое фото", — прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Валерия Крук поделилась с поклонниками серией эротических фото. На них она позировала в откровенном купальнике, демонстрируя сексуальное тело. Также мы предлагаем посмотреть, как звезда выглядела на заре своей карьеры.

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