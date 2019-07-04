Украинская телеведущая засветила пышную грудь: горячее фото

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик поделилась с подписчиками пикантным фото.

Так, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в голубом платье в полоску с очень глубоким декольте.

"Сегодня у меня день лени. Любите ничего не делать? Только честно", — написала Ребрик.

Лилия Ребрик Фото из Instagram

Лилия Ребрик засветила пышную грудь Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новой публикации звезды. Они засыпали ее комплиментами.

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Лилия Ребрик сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Лилия Ребрик Фото из Instagram

Лилия Ребрик в откровенном купальнике Фото из Instagram

Соблазнительная Лилия Ребрик Фото из Instagram

Лилия Ребрик сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Лилия Ребрик в откровенном купальнике Фото из Instagram

Лилия Ребрик засветила пышную грудь Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лилия Ребрик поделилась секретами обольщения мужчин, которые помогают ей сохранять теплые отношения в семье.

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